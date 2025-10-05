Mor Guillermo Fernández Vara, expresident socialista d'Extremadura, als 66 anys

L'expresident socialista d'Extremadura Guillermo Fernández Vara ha mort aquest diumenge als 66 anys. El socialista feia dos anys que lluitava contra el càncer d'esòfag, segons han confirmat des del PSOE, i aquest dilluns anava a fer els 67 anys.
Fernández Vara ha estat una figura clau del socialisme regional i nacional durant les últimes dues dècades i va liderar en forma de president d'Extremadura durant dues etapes: entre el 2007 i 2011, i entre el 2015 i 2023.
Va néixer a Olivenza, Badagoz, el 6 d'octubre de 1958 i es va llicenciar en medicina i va formar-se per ser metge forense. Pel que fa a la política, va iniciar la seva carrera als anys noranta, concretament l'any 95, com a director General de Salut Pública i Consum, posteriorment com a conseller de Benestar Social i més tard de Sanitat i Consum, sota el govern de Juan Carlos Rodríguez Ibarra. Un cop el president d'aquell aleshores es va retirar, Fernández Vara va agafar el timó del PSOE extremeny i la presidència de la Junta, marcant una etapa centrada en la millora dels serveis públics, la modernització institucional i la cohesió territorial.
El seu adeu a la política extremenya va ser quan les forces de Vox van irrompre en l'hemicicle extremeny i van fer a Maria Guardiola del PP Presidenta de la Junta, cosa que va fer repensar a Fernández Vara després que en les anteriors etapes legislatives aconseguís majoria absoluta. Tot i deixar la Junta el maig de 2023, va seguir en la política com a senador per designació autonòmica per l'Assemblea d'Extremadura.
La seva mort colpeja a tots els socialistes i part de la política espanyola. Miquel Àngel Gallardo, l'actual secretari del PSOE d'Extremadura ha lamentat la seva pèrdua i ha agraït la seva tasca: "Avui Extremadura perd a un referent. I amb ell marxa un tros de la nostra història recent: dotze anys de presidència i tota una vida dedicada a servir a la seva terra", ha explicat en un tuit.
Així mateix, també ha mostrat la seva pena el PSOE d'Extremadura, qui s'ha posat una foto del partit de color negre i ha expressat que estat "trencades i trencats de dolor". Després que ahir a la tarda alguns mitjans se'n fessin eco de la mort i el PSOE ho desmentís, però avui, sí que és cert i el partit plora la mort de Guillermo Fernández Vara.