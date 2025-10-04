Mor un motorista de 34 anys en un xoc a la Roca del Vallès

Un motorista ha mort aquest divendres a la nit després de xocar amb dos turismes a la carretera B-40z a l’altura de la Roca del Vallès, al Vallès Oriental. Segons ha informat el Servei Català del Trànsit, per causes que encara s’estan investigant hi va haver una col·lisió entre dos turismes i una motocicleta, que va provocar la mort del motorista, un home de 34 anys i veí de Montcada i Reixac. També hi va haver quatre ferits, un d’ells greu i traslladat per efectius del Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM) a l’hospital de Granollers; dues persones ferides menys greus, una dona i un menor, que van ser traslladats a l’Hospital de Sant Pau, i un menor ferit lleu, a qui es va donar d’alta al lloc del sinistre.
Els Mossos d’Esquadra van rebre l’avís quan faltaven pocs minuts per a dos quarts de dotze de la nit d’aquest divendres. A causa de l’accident, es va tallar la via en els dos sentits fins a gairebé les quatre de la matinada. Es van activar sis patrulles dels Mossos d’Esquadra, set dotacions dels Bombers de la Generalitat i set unitats del SEM.
Així mateix, el Servei Català de Trànsit ha donat el condol a la família i amics del motorista mort i recorda les xifres de conductors de motocicletes morts d'enguany.
36 motoristes morts aquest 2025
Des de principi d'any, 115 persones han perdut la vida en accidents a les carreteres catalanes interurbanes, segons el Servei Català del Trànsit. Gairebé el 45% d’aquestes morts corresponen a col·lectius vulnerables (motoristes, vianants i ciclistes). Durant aquest any, ja han mort 36 motoristes en sinistres viaris. El mes de setembre es va tancar amb 15 víctimes mortals, gairebé el doble que en el mateix període de l’any passat.