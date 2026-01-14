Mor Ricard Pérez Casado, segon alcalde de la democràcia a València

Mor Ricard Pérez Casado, el segon alcalde de València després de la dictadura que va exercir entre 1979 i 1988. Pérez Casado va morir dilluns als 80 anys i ha estat incinerat aquest dimecres en una cerimònia íntima. La seva alcaldia va ser decisiva durant els primers anys de la democràcia per l'obertura de la ciutat que va produir com a líder del PSPV-PSOE.
Un dels seus projectes més emblemàtics va ser la conversió de l’antic llit del riu Túria en un gran jardí urbà, actualment un dels espais verds més importants i estimats de la ciutat. També va impulsar equipaments culturals rellevants, com el Palau de la Música, i va apostar per una València més oberta i cultural a través de la creació d'infraestructures clau com la xarxa de Metro València.
A més de la seva etapa com a alcalde, Pérez Casado va tindre una trajectòria política àmplia. Va ser diputat al Congrés i va ocupar diversos càrrecs en institucions europees, incloent-hi tasques de cooperació i administració internacional a l'administració de Mostar durant el conflicte als Balcans.
Amb Catalunya també va tenir una bona relació que li va merèixer el 2004 ser nomenat per la Generalitat de Catalunya com a president de la Comissió Delegada de l'Institut Europeu de la Mediterrània. A més, el 2006 va rebre la Creu de Sant Jordi.
Nascut l'any 1945 i llicenciat en Polítiques i doctorat en Història, és recordat com una figura clau de la València de la Transició democràtica, amb un llegat especialment important en l’urbanisme, la cultura i la projecció europea de la ciutat.