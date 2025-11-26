Ofensiva del sobiranisme perquè l'Estat derogui els decrets de Nova Planta

Els grups parlamentaris de Junts, ERC, Comuns i la CUP han registrat al Parlament una proposició de llei perquè el Congrés derogui els decrets de Nova Planta. És a dir, el conjunt de lleis promogudes per Felip VI entre 1707 i 1716 que van suposar l'abolició de les institucions pròpies dels territoris que formaven la corona catalanoaragonesa.
Segons el text registrat, van suposar un "profund trencament en el principi de pluralitat política i jurídica" i una "pèrdua de drets col·lectius i llibertats nacionals". Per aquest motiu, a instàncies de l'associació Juristes Valencians, els quatre grups proposen aquest acte de "reparació" i eliminar "qualsevol rastre d'aquella imposició".
El president de l'associació Juristes Valencians, José Ramón Chirivella, ha demanat tant al PSC com al PP que votin a favor de la iniciativa que s'ha registrat aquest dimecres al Parlament. "Si no, seria mantenir el llegat del rei Felip V contra els nostres territoris", ha avisat.
En roda de premsa des del Parlament, ha demanat que la proposta es tramiti de manera urgent per tal d'intentar que s'aprovi al Congrés aquesta mateixa legislatura. L'objectiu, segons ha explicat, és eliminar "qualsevol efecte jurídic als decrets que van anul·lar l'autogovern dels territoris" de l'antiga Corona d'Aragó.
El text de la iniciativa lamenta que la Constitució espanyola del 1978 només derogués l'abolició del règim foral del País Basc i Navarra i no fes cap referència als decrets de Nova Planta que van afectar els territoris d'Aragó, València, Mallorca i Catalunya.