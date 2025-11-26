Tres magistrats que van condemnar el fiscal general impartien un curs pagat per una acusació

Tres jutges del Tribunal Suprem que van condemnar el fiscal general de l'Estat van impartir després del judici un curs pagat per una de les acusacions. Segons ha explicat eldiario.es, els magistrats Andrés Martínez Arrieta, president del tribunal i ponent de la sentència que encara no és pública, Juan Ramón Berdugo i Antonio del Moral van fer diverses ponències els dies 17, 18 i 19 de novembre, coincidint amb les deliberacions de la condemna, que inhabilita Álvaro García Ortiz a dos anys d'inhabilitació per revelació de secrets. El curs l'organitzava l'Il·lustre Col·legi d'Advocats de Madrid (ICAM), que demanava quatre anys de presó per al fiscal general.
La remuneració per als ponents és de 90 euros l'hora. Martínez Arrieta va cobrar 180 euros; Del Moral i Berdugo, 360 euros. Del Moral, a més, ha cobrat 270 euros com a coordinador d'aquest curs. Aquest dimecres, RTVE ha publicat un àudio en què Martínez Arrieta fa broma sobre la situació. "I amb això, senyors, acabo, perquè he de posar la sentència del fiscal general", va dir, enmig de riures dels assistents al curs. En aquell moment encara no era públic que ell seria el ponent de la sentència, perquè l'encarregada en un principi era la magistrada Susana Polo. La majoria va rebutjar la seva ponència, que volia absoldre el fiscal, i va passar a Martínez Arrieta, que el volia condemnar.
La notícia ha indignat el PSOE, que continua defensant la innocència de García Ortiz. El portaveu socialista al Congrés, Patxi López, ha reclamat explicacions als tres magistrats i ha avisat que si no expliquen la situació es mantindrà "la sospita" sobre la sentència. Segons López, quan una notícia "crida tant l'atenció i genera tantes sospites, necessita una explicació". El portaveu socialista també ha remarcat que acaten les sentències tot i que ha subratllat que aquesta li sembla "una vergonya". El govern espanyol ja ha activat el relleu del fiscal: el seu lloc l'ocuparà Teresa Peramato, progressista i especialista en la lluita contra la violència masclista.