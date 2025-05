Òmnium, ANC i Irídia recorren l'amnistia a 46 policies per l'1-O i els acusen de «tortures»

Òmnium Cultural, l'Assemblea Nacional de Catalunya (ANC) i el col·lectiu Irídia recorreran davant del Tribunal Suprem (TS) l'amnistia a 46 policies acusats de brutalitat policial durant el referèndum d'independència de l'1 d'octubre del 2017. A parer seu, els agents van actuar "amb una clara intencionalitat d'humiliar i castigar els ciutadans que lliurement i democràticament volien exercir els seus drets". Per això consideren que l'actuació es pot emmarcar en els delictes de tortures o tractes degradants o inhumans, supòsits exclosos a la llei d'amnistia.

En aquest sentit, el president d'Òmnium, Xavier Antich, ha considerat que voler amnistiar els agents és "un acte més d'irresponsabilitat d'aquest Estat que juga amb els límits de la democràcia". Per això, les tres entitats recorren al Suprem després que tant el jutjat número 7 de Barcelona, en primera instància, com l'Audiència de Barcelona hagin atorgat la mesura de gràcia als agents.

Des d'Òmnium sostenen que, amb l'actuació policial de l'1-O, l'Estat va "vulnerar" el Conveni per a la Protecció dels Drets Humans i de les Llibertats Fonamentals, ja que la força dels agents va ser "desproporcionada" i "excessiva", alhora que "va produir lesions greus". Antich afegeix que Òmnium "es manté ferma" com a acusació popular en aquesta causa i no oblidarà que la brutalitat policial de l'1 d'octubre va ser un "absolut acte de barbàrie d'Estat, una humiliació premeditada i un càstig deliberat contra ciutadans que exercien drets fonamentals".

Finalment, l'entitat també lamenta que, vuit anys després dels fets, les víctimes de la brutalitat policial encara no han pogut accedir al seu dret a la justícia, a la veritat i a la reparació. Per això, Òmnium continuarà exercint d'acusació popular en totes les causes de violència policial que hi ha obertes arreu del país. Entre elles, la que investiga l'Audiència de Barcelona per les lesions a l'activista Roger Español i en la qual Òmnium ha acusat agents de policia dels delictes de lesions amb pèrdua d'òrgan principal, de tortura, i contra la integritat moral.