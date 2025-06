Page demana eleccions generals i acusa Sánchez de provocar una «sensació de crisi política» a l'Estat

El president de Castella-La Manxa, Emiliano García Page, ha demanat la convocatòria d'eleccions generals per evitar que les polítiques de Pedro Sánchez tinguin conseqüències sobre ajuntaments i diputacions. "El que va passar a les últimes eleccions autonòmiques i municipals, que la política nacional va arrossegar el PSOE als territoris, no pot tornar a passar", ha dit, i ha assegurat que hi ha molts responsables territorials socialistes que volen que les eleccions generals no afectin les municipals. "Si això significa que el veredicte de les nacionals sigui anterior, crec que la immensa majoria ho preferiria", ha afirmat. Tota aquesta situació, ha dit Page, es deu en bona part a la gestió de Sánchez, tot i que no ha volgut carregar contra ell directament. Sí que ha dit que ell detecta una "enorme ansietat" als carrers de tota Espanya per una "sensació de crisi política" que xoca amb les bones dades econòmiques. "És inèdit que, tot i la bona marxa de l'economia, hi hagi tanta animadversió cap a la direcció política", ha reblat en una entrevista a 65ymás.