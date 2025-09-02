Paneque fitxa com a assessor el president de la sectorial de Territori d'ERC

El Govern va nomenar el 27 d'agost Francesc Sutrias com a personal eventual del Departament de Territori, Habitatge i Transició Ecològica, àrea que comanda la consellera i portaveu, Sílvia Paneque. Sutrias és president de la sectorial de Territori d'ERC, i va ser membre de l'equip redactor de l'última ponència política del partit -entre el gener i el març d'enguany-, a proposta de la nova direcció del president de la formació, Oriol Junqueras.
Exdirector de l'Agència Catalana del Consum i exdirector general de Patrimoni de la Generalitat, Sutrias també va ser regidor d'Esquerra a Rubí (1995-2000) i tinent d'alcalde de l'ajuntament. També va ser secretari d'Estratègia Territorial (2022) i de Territori, Urbanisme i Agenda Urbana (2022-2024).
D'acord amb el nomenament del Govern de la setmana passada, les funcions que corresponen ara a Sutrias són, d'una banda, informar i assessorar l'executiu, el Departament o els diferents departaments de la Generalitat implicats en relació amb l'elaboració d'estudis d'anàlisi i prospectiva respecte a l'acció de la política transversal del Departament de Territori, Habitatge i Transició Ecològica que té impacte en la seva gestió de polítiques públiques.
Per l'altra, també tindrà la funció d'establir contactes amb el Departament o els diferents departaments per tal de donar suport i assessorament en el seguiment de les polítiques d'estratègia, anàlisi i prospectiva que tenen impacte transversal.
Així com prestar suport i assessorament a la persona o persones titulars de les unitats afectades en matèries com ara la planificació, el disseny i la coordinació dels estudis prioritaris amb enfocament transversal. Finalment, s'hi inclouen les tasques d'avaluació i fer seguiment de l'impacte de la política transversal aplicada.
Sutrias està especialitzat en dret immobiliari i urbanístic i dret públic, i també ha estat director gerent del Consorci Urbanístic VNG Eixample Nord a Vilanova i la Geltrú (2008-2016), gerent de la societat municipal Martorell Gestió del Sòl, i conseller delegat de l’empresa pública Promocions Urbanes de Rubí (Proursa).
El nou assessor de Paneque també ha participat en la Fundació Habitat 3, i ha format part del Consorci Metropolità de l’Habitatge i del Consell de l’Habitatge Social de Barcelona, a més de formar part de consells assessors urbanístics com ara el de l’Habitatge de Catalunya (2003-2006), i la Comissió d’Urbanisme i Habitatge de la Federació de Municipis (2004-2007).