Parlon admet que la infiltració policial en una assemblea de docents va ser «cutre»

La consellera d'Interior, Núria Parlon, ha evitat donar explicacions sobre la presència de dues agents dels Mossos en una assemblea de docents durant la seva compareixença a la Comissió d'investigació sobre infiltracions del Parlament. Ha afirmat que "s'ha alterat l'objecte de la comissió" que investiga les infiltracions de policies dels cossos i forces de seguretat de l'Estat i l'espionatge amb programari espia. Alhora, ha sostingut que els Mossos no són un cos estatal, sinó que "són la policia integral de la Generalitat". També ha rebutjat donar detalls de la investigació reservada oberta arran dels fets perquè hi ha tres contenciosos administratius en marxa, i ha qualificat l'actuació "d'infiltració cutre" que "no es repetirà".\r\n