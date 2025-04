Parlon crida a preparar «l'endemà» dels aldarulls a Mataró per ajudar a «canalitzar la ràbia» dels menors implicats

La consellera d'Interior, Núria Parlon, s'ha reunit amb l'alcalde de Mataró, David Bote, i els responsables policials dels Mossos d'Esquadra i la Policia Local per analitzar els aldarulls de la darrera setmana al barri de Cerdanyola. Parlon creu que la situació està en vies de normalitzar-se i far una crida a preparar "l'endemà" amb els menors implicats en els fets per ajudar-los a "canalitzar la ràbia" i a buscar fórmules perquè vegin en Mataró una "ciutat d'oportunitats". Amb tot, la consellera ha defensat l'actuació policial. "Els incidents són reprovables i les detencions s'havien de produir", ha afirmat. Segons Parlon, una intervenció més laxa hauria estat contraproduent: "No es poden cremar 30 contenidors i que no passi res".

La consellera ha admès que la ciutat ha viscut dies "complicats" i moments "difícils" al barri de Cerdanyola. Després que els Mossos d'Esquadra evitessin l'ocupació d'un habitatge al carrer València, tot es va posar cap per avall. En una setmana han cremat una vintena de contenidors al barri -prop de 30 en el conjunt de la ciutat- i s'han fet nou detencions, la majoria menors. Aquest, de fet, és un dels factors que més preocupa al Departament d'Interior i la mateixa consellera ha traslladat a l'alcalde de la ciutat, David Bote, la necessitat d'impulsar mesures més enllà de l'àmbit policial per "recuperar la bona convivència" i "treballar per a la igualtat d'oportunitats".

Parlon també ha fet una crida a analitzar l'alta participació de menors en aquests aldarulls i a establir un "diàleg" amb ells. "La gent més jove i els menors han de veure que a Mataró tenen oportunitats educatives, ocupacionals i per gaudir d'una vida en la qual tinguin ascensor social", ha explicat la consellera. Això no treu, però, que l'actuació policial dels darrers dies no estigui justificada. Parlon ha recordat que "hi ha línies vermelles que no es poden traspassar". "Una cosa són les oportunitats i una altra cosa és l'incivisme, que ha de rebre com a resposta tot el pes i la força de les institucions", ha afegit.

També s'hi ha tornat a pronunciar al respecte l'alcalde de Mataró, David Bote, que ha demanat "respecte" per a la ciutat després de dies de "molta preocupació" pel que estava passant al barri de Cerdanyola. Bote insisteix a col·lectius de posicionaments "extrems" que no aprofitin l'angoixa dels veïns per treure'n un rèdit polític. "Com a ciutat continuarem les nostres batalles i les nostres lluites per seguir construint una ciutat d'oportunitats per a tothom. El punt de partida és el respecte a les normes", ha conclòs l'alcalde