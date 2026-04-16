16 de abril de 2026

Política

Pedro Sánchez farà una entrevista a Catalunya Ràdio, la primera de la CCMA a un president espanyol en 16 anys

  El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, a la Moncloa aquest dimecres.

Publicat el 16 d’abril de 2026 a les 08:17

El Matí de Catalunya Ràdio entrevistarà el president espanyol, Pedro Sánchez, aquest divendres a les 10 hores des dels estudis de l'emissora, en la que serà la primera entrevista de la radiotelevisió pública catalana a un cap de la Moncloa des de fa 16 anys i la primera de la ràdio des d'en fa 20. José Luis Rodríguez Zapatero en va fer una a TV3 el 22 de març del 2010 i una altra a Catalunya Ràdio el 29 de maig del 2006. La primera vegada va ser el 21 de novembre de 1996, quan Antoni Bassas es va trobar amb José María Aznar a la Moncloa.

Et pot interessar