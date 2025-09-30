Pilar Castillejo serà la nova presidenta del grup de la CUP al Parlament de Catalunya. La diputada anticapitalista, que actualment es troba embarcada en la Flotilla rumb a Gaza, assumeix el relleu de Laia Estrada, que va renunciar a l'acta en l'últim ple abans de l'estiu.\r\n\r\nDes del ple d'aquesta setmana, el seu escó és ocupat per Xavier Pellicer, que ja va ser diputat en l'anterior legislatura. A més a més, Castillejo també ha rebut la samarreta reivindicativa amb el lema 'Xàtiva renaix de les cendres', que ha rebut del diputat sortint d'ERC Ruben Wagensberg, que l'ha deixat a la seva bancada. Abans l'han lluït altres diputats independentistes com David Fernàndez, Lluís Llach, Dolors Sabater o Josep Maria Jové.\r\n