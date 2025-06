Podem assegura que el govern espanyol «ha mort» després del cas Koldo

La secretària general de Podem, Ione Belarra, ha assegurat que el govern espanyol "ha mort" i el cicle polític del president de l'executiu, Pedro Sánchez, "ha arribat a la seva fi". La líder política ha fet aquestes afirmacions en el marc de les novetats sobre el cas Koldo que han esquitxat el PSOE.

La dirigent del partit ha advertit que encara no es coneix "l’abast total" de la trama de corrupció, però ha rebutjat parlar d’un cas de "pomes podrides". "No és el cas Ábalos, el cas Koldo o el cas Cerdán, és el cas PSOE" ha retret la líder dels morats, que ha insistit que el cap de l’executiu espanyol "no ha estat a l’altura de les circumstàncies".

"El que s’ha conegut a Espanya en els darrers dies no admet dubtes. El cicle de Sánchez s'ha acabat, l’únic dubte és merament temporal i és saber quan es concretarà el final", ha remarcat Belarra, que ha afegit que “l’etapa en què el PSOE s’ha presentat com una alternativa a la corrupció del PP s’ha acabat”.

Segons Belarra, el cas Koldo deixa entreveure que "el PSOE de Sánchez no ha format mai part de cap canvi", sinó que pertany a "la reacció al canvi" i a la "restauració de la cultura de la corrupció a Espanya". "Nosaltres pensem el mateix de la corrupció del PP que la del PSOE i ens hi oposem amb la mateixa contundència", ha expressat.

La dirigent del partit ha insistit que "no cal escollir entre el que és dolent i allò pitjor" – en referència al PSOE i al PP. "Tampoc s’ha d’escollir entre corrupció o corrupció, entre lladres amb jaqueta de pena o lladres feixistes, entre 'rearmament o rearmament' entre habitatge impagable o habitatge encara més impagable", ha dit Belarra, que erigit Podemos en "l'alternativa" al bipartidisme.