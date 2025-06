Puigdemont afirma que l'amnistia és una conquesta perquè reverteix part de la repressió però avisa que és insuficient

El president de Junts, Carles Puigdemont, ha afirmat que l'amnistia és una conquesta que l'independentisme ha "arrencat a contracor" de l'Estat, i que reverteix "gran part de la repressió". En un missatge a 'X' aquest divendres, l'endemà de l'aval del TC a la llei, Puigdemont ha avisat, però, que l'amnistia "no és suficient" per resoldre el conflicte polític. "No tanca cap crisi, però n'obre una de profunda perquè una llei aprovada i constitucional no és aplicada", ha valorat. Puigdemont també ha avisat que "el marge prevaricador del Suprem es va estrenyent". "Cada cop que forcen les costures de l’estat de dret, l’esquerda es va fent més gran fins al punt de fer-la insostenible", ha advertit. Puigdemont ha subratllat que l'amnistia és una decisió presa allà on els estats de dret prenen les decisions: al parlament i no als tribunals. "Cap partit espanyol la volia, tampoc l'actual president de la Generalitat. És una conquesta de l'independentisme ha arrencat a contracor d'Espanya", ha remarcat.