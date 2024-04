Puigdemont incorporarà Anna Navarro al Govern si és president

"Ja saps on t'has ficat?". Aquesta és la primera pregunta que li ha fet aquest dimarts Carles Puigdemont a Anna Navarro en el primer acte -telemàtic, això sí- de campanya que han protagonitzat el candidat de Junts i la seva número dos, nouvinguda a la política després de tres dècades establerta a Califòrnia com a directiva d'empreses tecnològiques. "Sé on m'he posat, i estic molt contenta de ser aquí", ha apuntat Navarro, a qui l'expresident de la Generalitat veu al Govern per corregir "mancances" i "afrontar els reptes" que té el país. El fitxatge de Navarro, com explicava Nació la setmana passada, està pensat per introduir-la a l'executiu en cas que Junts pugui governar. "Un executiu amb persones com tu podria inspirar d'altres a posar-s'hi de cara a un esforç col·lectiu per aixecar aquest país", ha determinat l'encara eurodiputat.

Puigdemont ha posat de manifest que la número dos ha fet un pas que suposa una "sorpresa molt agradable" que té un punt de "disruptiu". "S'ha embolicat en una cosa que no té molt bona reputació, com és la política", ha constatat el candidat de Junts. Navarro ha apuntat que se li va "encendre una bombeta" amb la llei d'amnistia. "Em va venir el sentiment que ara hi podem tornar", ha ressaltat l'empresària. "Totes les coses que he après poden servir per Catalunya. M'agradaria ajudar a tenir un Govern que funcionés millor", ha remarcat la número dos de la candidatura. "Et vaig voler a l'equip perquè, analitzant una mica les mancances que tenim, em va semblar que un perfil com el teu ens aniria molt bé a l'executiu", ha remarcat Puigdemont, que ja pensa en quin equip l'acompanyaria en cas de poder tornar a la presidència de la Generalitat.

Navarro va arribar a Silicon Valley quan encara no existia Google. "Des del primer dia, m'hi vaig posar pel mig perquè inclogués el català", ha rememorat la número dos de la candidatura. "Hem de despertar la guspira de l'emprenedoria", ha apuntat Puigdemont, mentre que Navarro ha posat Califòrnia com a exemple per la seva "agilitat". "L'administració funciona una mica com les empreses. Van molt àgils. Es tracta de fer-ho molt fàcil per les persones", ha destacat la número dos, que ha carregat contra la "burocràcia". "Els bancs i l'administració canvien d'interfície", ha indicat. "Allà han entès la digitalització", ha apuntat Puigdemont.

L'empresària ha assenyalat que està mantenint contactes per millorar la connectivitat de la Costa Oest dels Estats Units amb Barcelona, i també perquè es faci servir més el català. En aquest sentit, Navarro ha apostat perquè Catalunya es converteixi en un pol d'atracció d'empreses multinacionals. "Jo sempre parlo de la capital. Hi tenim molts idiomes, molts universitaris ben preparats, bons campus i moltes oficines. Sempre dic que han de venir a Barcelona i, quan arriben, et prometo que molts executius que han vingut s'han acabat comprant un pis a la ciutat o han dit que volen venir a jubilar-se", ha apuntat la número dos de Junts en aquestes eleccions.