Puigdemont ja té via lliure per portar l’amnistia al Constitucional

El Tribunal Suprem (TS) ha avalat la decisió del magistrat instructor del procés, Pablo Llarena, de no aplicar l'amnistia al delicte de malversació pel qual estan processats l'expresident i líder de Junts, Carles Puigdemont, i els exconsellers Toni Comín i Lluís Puig. La decisió de la Sala d'Apel·lacions els obre la porta per recórrer al Tribunal Constitucional amb un recurs d'empara, en el que és el pròxim pas per a l'aplicació completa de la llei d'amnistia.

En concret, no ha estimat recursos de Puigdemont, Comín, l'Advocacia de l'Estat, la Fiscalia i Vox en diferents sentits contra la resolució de Llarena. Els magistrats Vicente Magro, Eduardo de Porres i Susana Pola han desestimat els recursos d'apel·lació que van presentar les defenses en considerar que la decisió de Llarena "no contravé la voluntat del legislador", segons recull la nota informativa de la Sala.

Va ser el juliol passat quan l'instructor del procés va rebutjar aplicar l'amnistia al delicte de malversació a Puigdemont, Comín i Puig i les defenses van recórrer contra aquella decisió en reforma, però el magistrat es va ratificar el setembre, dos mesos després. Finalment, van presentar un nou recurs, que van defensar en una vista pública el passat 10 de juliol.

En aquella vista, la tinent fiscal del Suprem, Ángeles Sánchez Conde, es va mostrar a favor que es tinguessin en compte els recursos en considerar que l'instructor del procés s'"inventa" que els encausats experimentessin un enriquiment personal a l'hora de carregar l'organització del referèndum de l'1 d'octubre a l'erari públic. Si bé, l'alt tribunal no veu procedent plantejar una qüestió de constitucionalitat al Constitucional o una prejudicial davant del Tribunal de Justícia de la Unió Europea (TJUE).