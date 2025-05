Puigdemont retreu a CCOO que vulguin negociar després de dir que Junts és «tan inútil com l’última torrada del pa Bimbo»

El líder de Junts, Carles Puigdemont, ha retret a CCOO que vulguin negociar la reducció de jornada amb el seu partit després de les crítiques rebudes per part del secretari general de la confederació, Unai Sordo. “No entenc com veuen marge per negociar en algú que ells mateixos defineixen 'tan inútil com l'última torrada del pa Bimbo'. Potser que primer s'aclareixin, perquè les dues idees no són compatibles”, ha dit en un missatge a la xarxa ‘X’. L’expresident del Govern també ha criticat la secretària general del sindicat, Belén López, per oposar-se a la proposta d’implementar un SMI català, tot assegurant que esgrimeixen “arguments propis de la patronal”.