Ramon Espadaler se suma a PP i Vox per votar contra els canvis a la llei de l'eutanàsia

El Parlament ha aprovat aquest dimecres tramitar per lectura única portar a la mesa del Congrés la proposició de llei de modificació d'algunes disposicions normatives processals sobre l'eutanàsia. La iniciativa té per objectiu evitar que els processos s'allarguin, agilitant la resolució dels recursos contra les resolucions de les comissions de garantia i avaluació. Aquests òrgans avaluen el perfil informat i conscient de qui demana morir dignament. El text ha comptat amb els vots a favor dels partits proposants -el PSC, Junts, ERC, els Comuns i la CUP- i també s'ha afegit Aliança Catalana, mentre que el PP i Vox s'han posicionat en contra. El conseller de Justícia, Ramon Espadaler, i el diputat d'Units per Avançar Guillem Mateo han votat en contra. El text busca evitar situacions com la de la Noelia, que ha estat dos anys amb litigis judicials abans de rebre la mort assistida.\r\n