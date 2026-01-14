Rebuig frontal de les autonomies del PP al «model Junqueras» de finançament

Els consellers autonòmics del PP han arribat a la reunió del Consell de Política Fiscal i Financera (CPFF) d’aquest dimecres anticipant la seva oposició al nou model de finançament negociat entre el govern espanyol i ERC. “El model Junqueras, un model amb el qual no estan d’acord ni les comunitats governades pel PSOE”, ha afirmat la madrilenya Rocío Albert, que ha dit que la vicepresidenta María Jesús Montero és “la delegada” del líder republicà.
Per la seva banda, l’andalusa Carolina España ha remarcat que acollia la trobada amb “incertesa i indignació” per haver de discutir un nou model que “neix mort” perquè s’ha negociat “d’amagat dels espanyols” amb un dirigent independentista condemnat i inhabilitat pel Tribunal Suprem. "Volen donar xampany i caviar a l'independentisme, i a la resta ens donen el menú del dia i sense postres", ha dit.
Els dirigents populars han dit que el model està "precuinat" i es plantegen fins i tot impugnar-lo a la justícia. El conseller gallec, Miguel Corgos, ha dit que el govern espanyol no ha tingut en compte la "participació prèvia" de les autonomies. "S'oblida de la resta", ha denunciat.
Des d'Extremadura, la consellera Elena Manzano ha assegurat que Andalusia en surt ben parada perquè Montero és la candidata del PSOE al territori. "Si es materialitza en una llei, utilitzarem totes les nostres armes a l'ordenament jurídic per combatre aquesta desigualtat", ha amenaçat.
En la mateixa línia, el conseller de Castella i Lleó, Carlos Fernández, ha dit que el govern espanyol no ha tingut en compte les comunitats autònomes. "No pensa en l'interès general dels espanyols", ha assegurat, malgrat que la proposta de Montero beneficia totes les autonomies.
Des de Múrcia, un dels territoris més afavorits pel nou model, el conseller José Luis Marín ha titllat de "vodevil" la reunió d'aquest dimecres i ha lamentat que els consellers hauran d'escoltar "el que diu Junqueras". De tota manera, ha dit que tindrà "mà estesa" i "vocació de diàleg" tot i que li "repugnen" les negociacions amb ERC.