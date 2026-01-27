La Moncloa aprova 20 milions d'ajuda a les víctimes d'Adamuz i es contraposa al PP: «No hi haurà un altre Angrois»

El govern espanyol ha aprovat un reial decret urgent de suport a les víctimes dels accidents ferroviaris i ha compara la seva actuació amb la d'anteriors governs del PP. El ministre de Transports, Óscar Puente, ha informat que, tot i que la legislació garanteix una assistència integral a les víctimes, aquesta no és una situació ordinària i que s'activaran 20 milions d’euros (10 en ajudes i 10 en anticips), que es concretaran en 72.000 euros per víctima en ajuda i 72.000 en anticip. “No consentirem que hi hagi víctimes que esperin 10 anys per una indemnització -ha dit-. No hi haurà un altre Angrois”, en referència a l’accident ferroviari produït amb el govern de Mariano Rajoy.
Sobre quan es recuperarà la normalitat a Rodalies, Puente tan sols ha dit que “espera anar a la normalitat molt aviat, al llarg d’aquesta setmana”, i que ara està garantit més del 80% de la infraestructura, però no ha volgut concretar una data concreta. Ha assumit l’"autocrítica" de l’executiu i la “responsabilitat” per la crisi ferroviària i ha assegurat que “és impressionant en que s’està fent a Rodalies”. “La realitat actual és que s’està invertint” i ha afirmat que en uns dies es farà un balanç de tot el que s’està fent, malgrat que “l’endarreriment és secular”.
“Hem de respondre com a Estat”, ha afirmat Puente, que ha explicat que el reial decret és “un compromís amb les víctimes, els familiars i amb tota la societat”. Dijous vinent, Puente compareixerà al Senat. El ministre ha separat els accidents de Gelida i Adamuz. Preguntat per les destitucions a Renfe i Adif a Catalunya, ha assegurat que “els cessaments de Rodalies no tenen res a veure amb l’accident. Les responsabilitats en el cas d’Adamuz es concretaran quan tinguem tota la informació”.
Puente ha recordat que en l’accident d’Angrois, Rajoy no va comparèixer i la ministra Ana Pastor només ho va fer en comissió, mentre que avui, el PP exigeix totes les compareixences possibles al ple. Ha deixat clar que no li preocupa el que reclami el PP, establint comparacions amb l’actitud dels conservadors quan eren al govern davant d’una catàstrofe: “Jo estic en el lloc de comandament, no en un reservat”.
Óscar Puente ha afirmat, enfront les crítiques sobre manca de transparència o la circulació de tot tipus de rumors sobre les causes de l’accident, que “la màxima garantia perquè els afectats i tota la societat sàpiga tota la veritat del que ha passat a Adamuz és aquest govern”. El ministre ha admès errors a l’hora d’informar, però ha subratllat que no es pot reclamar alhora la màxima transparència, la immediatesa i la perfecció en totes les dades i terminologia.
L’executiu espanyol va moure finalment fitxa aquest dilluns, després que la Generalitat reclamés l’assumpció de responsabilitats per part de Renfe i Adif. Ahir es va anunciar un acord de l’Estat amb el Govern per destinar fins a 8.000 milions d'euros a Rodalies fins al 2030, 1.700 milions més dels que estaven previstos. Alhora, el govern espanyol va ordenar a Renfe i Adif que cessessin el director de Rodalies, Josep Enric García Alemany, i el director general d'Explotació i Manteniment d'Adif pel desori generat a la xarxa ferroviària catalana.
ERC va considerar positiu l’acord amb la Generalitat per ampliar els recursos, però ha considerat que amb això “no n’hi ha prou” després de dècades de desinversió. Esquerra ha reiterat que la solució passa pel traspàs de Rodalies en les millors condicions. Junts, per la seva banda, ha reclamat que el Govern porti els tribunals Adif i Renfe i ha advertit que, de no fer-ho, ho farà Junts com a partit.