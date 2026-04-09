Rufián es mostra «orgullós» d'ERC però demana fer compatible independentisme i front antifeixista

Fer compatible l'independentisme i un front antifeixista a l'Estat. Aquesta ha estat la crida de Gabriel Rufián a ERC en l'acte celebrat aquest dijous a la Universitat Pompeu Fabra de Barcelona. El cap de files del partit a Madrid ha rebaixat la tensió amb Oriol Junqueras i ha donat el tret de sortida a la conversa amb Irene Montero reivindicant que està "molt orgullós" de pertànyer a un "partit històric". "Som independentistes i progressistes, però també som inequívocament antifeixistes", ha insistit Rufián, que ha recordat que l'extrema dreta "no s'aturarà a Fraga" i ha advertit que ve un "patiment social mai vist" amb Santiago Abascal de vicepresident.
"A mi no em fa menys català o independentista dir que vull frenar això que ve", ha afegit Rufián. El cap de files d'ERC a Madrid ha assegurat que "ningú ha de deixar de ser el que és", però ha demanat reaccionar davant un votant que no vol donar-li més confiança al PSOE. El missatge és que no se'ls pot enviar a l'abstenció i al silenci, sinó donar-los una alternativa. Rufián ha demanat deixar enrere les "putades" que s'ha fet l'esquerra espanyola en els últims anys i ha desitjat un govern espanyol del PSOE que estigui "sotmès" a les esquerres sobiranistes.
El precedent d'Unides Podem
Rufián ha posat un exemple de com pot evolucionar la seva proposta electoralment. Ha dit que el que va fer Unides Podem ara fa una dècada va ser "extraordinari". Aquella proposta incloïa algunes forces com Compromís o els Comuns que es van diluir en un grup parlamentari conjunt que es repartia els torns d'intervenció al Congrés. La mateixa fórmula faria que ERC no tingués grup propi a la cambra baixa espanyola, però evidentment caldria veure si s'optaria pel mateix plantejament que en aquell moment. "Si no ho repetim, ens mataran per separat", ha sentenciat el líder republicà a Madrid.
Anar plegats a les eleccions espanyoles, per Rufián, no implica deixar de ser d'ERC. "Soc d'ERC, em sento molt orgullós de ser d'ERC i vull continuar representant ERC. Vull que Junqueras sigui president de la Generalitat i lluitaré perquè Catalunya sigui independent". La declaració d'amor és evident, rebaixa les tensions amb la direcció nacional del partit, però va acompanyat d'un altre missatge. "No em serveix de res que les esquerres sobiranistes tinguem un bon resultat, que el tindrem, si governa l'extrema dreta", ha sentenciat Rufián, que ha demanat ajudar les esquerres estatals a partir de "confluències, ciència i programa".
Les direccions d'ERC i els Comuns, a l'acte
Entre els assistents a l'acte no hi ha hagut massa sorpreses. La direcció d'ERC ja havia confirmat que Oriol López, secretari general adjunt, i Laura Pelay, vicesecretària general, i la diputada Ana Balsera, que és de Santa Coloma com Rufián, també hi era. Tampoc han fallat el tàndem Joan Tardà -que abans de l'acte ha atès als mitjans per definir Rufián i Montero de "persones intel·ligents que saben què s'ha de fer"- i Anna Gómez, cares visibles del corrent intern Àgora Republicana que alimenta la coalició amb les esquerres entre la militància. Des dels Comuns s'han deixat veure Gerardo Pisarello, que havia plantejat el front per a l'Ajuntament de Barcelona, i Joan Mena. Ione Belarra també era a la sala. Potser la presència més notòria a nivell mediàtic ha estat la de l'empresari Jaume Roures i la de la comunicadora Sarah Santaolalla.
