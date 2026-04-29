Fills de Pujol justifiquen la «deixa» de l'avi per la preocupació sobre la vida política i econòmica de l'expresident

Diversos fills de l'expresident de la Generalitat Jordi Pujol han assegurat aquest dimecres a l'Audiència Nacional que el seu avi Florenci Pujol estava "preocupat" per "l'obsessió" del seu fill per la política catalana i la gestió del seu patrimoni econòmic. De fet, fins i tot havia mantingut enfrontaments amb el seu fill per aquest motiu. Per això, i també gràcies a una "connexió molt especial" amb la seva nora, Marta Ferrusola, va preservar un llegat financer a Andorra pels seus nets i la mare d'aquests.
En la tercera sessió d'interrogatoris dels acusats del judici contra la família Pujol Ferrusola, ha estat el torn dels germans amb peticions més baixes de pena, que només han respost als seus advocats: Oriol, Marta, Mireia, Pere i Oleguer. L'Advocacia de l'Estat no els acusa i la fiscalia els demana 8 anys de presó a cadascun per associació il·lícita i blanqueig de capitals.
Tots han coincidit en ratificar la cronologia que ja van explicar els seus germans Jordi i Josep aquests dilluns i dimarts. El seu avi Florenci era un empresari d'èxit que va fer fortuna durant el franquisme. Però el seu fill Jordi estava "obsessionat amb la seva estimada Catalunya", com ha dit Mireia Pujol, i bona part dels diners que gestionava acabaven en fracassos empresarials com Enciclopèdia Catalana, el diari El Correo catalán o Banca Catalana. A més, el compromís polític el va dur més de dos anys de presó i Florenci Pujol patia pel futur de la seva família per si la situació política espanyola es complicava.
Cap dels germans interrogats ha mostrat estranyesa per l'existència d'aquell llegat, tenint en compte les circumstàncies familiars i personals del seu avi. Tots han assegurat que aquells diners cobrats no els necessitaven per a la seva vida diària i que els tenien com a fons de reserva amb el qual gairebé no operaven o només feien alguna inversió de tant en tant perquè el seu valor no es devalués. Alguns, com Marta, Mireia o Pere, han admès tenir pocs coneixements, o bàsics, sobre finances.
Tots han explicat que es deixaven aconsellar pels gestors bancaris, o fins i tot pels seus germans Jordi i Josep, però han dit que sempre decidien les inversions ells personalment i que als seus comptes andorrans només ingressaven els rendiments dels propis diners andorrans. També han assegurat que mai van voler ocultar-los i que el seu pare no tenia diners a Andorra ni coneixia els moviments bancaris dels seus fills perquè no en parlaven.
Marta Pujol ha explicat que el seu avi va establir una "relació especial i única" amb la seva mare, Marta Ferrusola, quan Jordi Pujol pare va ser empresonat l'any 1960 per la seva activitat antifranquista. "L'avi estava preocupat per l'obsessió del meu pare per Catalunya, i ho compartia amb la meva mare", ha dit. I ha afegit que en la casa d'estiueig familiar a Premià (Maresme), alguns fills com ella van viure "escenes d'enfrontaments entre l'avi i el pare sobre com utilitzava els diners". Aquesta preocupació pel futur familiar, ha admès que la va afectar a ella també, ja que tenia certa por que la família hagués de fugir a l'exili si la situació política es complicava. Per això va voler preservar els fons que li havia llegat el seu avi.
Mireia Pujol ha dit que el seu avi tenia "molta admiració pel seu fill, però alhora patia en veure com el seu fill dedicava la seva vida i la seva economia al seu projecte de vida, que era la política i Catalunya". "El meu avi tenia por sobre l'ús dels diners del meu pare en projectes socials i culturals, per això va pignorar les accions sobre el laboratori farmacèutic, perquè no se les pogués vendre", ha dit Pere Pujol.
El llegat de Florenci Pujol repartit entre els germans
Florenci Pujol va comunicar als seus dos nets més grans, Jordi i Marta, que tenia un llegat per a ells a finals dels anys 70. El pare de tots dos va ser elegit president de la Generalitat l'abril del 1980 i al setembre següent va morir Florenci. Va ser aleshores quan el llegat, explicat en una carta dirigida a Marta Ferrusola, va passar a ser gestionat per Delfí Mateu, home de confiança de l'empresari. El 1990, quan el fill petit, Oleguer, havia complert 18 anys, Joaquim Pujol, cosí de l'expresident de la Generalitat, gestor dels fons en aquell moment, va reunir tots els nets i Ferrusola i els va comunicar a tots l'existència del fons. Els 125 milions de pessetes en dòlars del 1980, 17,5 per a cadascú, s'havien revaloritzats fins als 500 milions de pessetes en dòlars el 1990. Per això, els tocaven uns 62 milions d'euros a cadascun dels set germans i la seva mare.
En aquella reunió, es va comunicar que Jordi Pujol Ferrusola gestionaria a partir d'aleshores els diners i que aniria reingressant els venciments dels diversos productes financers en els quals havia invertit l'avi. "El meu germà gran era qui podia entendre millor el meu avi i el significat del llegat", ha dit Mireia Pujol. El 1992 va demanar a cada germà que s'obrís un compte personal a Andorra, on dividiria els fons, i on seguiria ingressant els venciments dels productes financers fins l'any 2000, amb un suplement el 2004. En total es van acabar ingressant uns 125 milions de pessetes a cada germà.
El 2009 Oriol Pujol es va desfer del seu compte i ho va traspassar tot al seu germà gran, Jordi, perquè sent certa "incomoditat" amb uns diners opacs, tenint en compte que la seva carrera política apuntava alt. El 2010 la resta de germans van ser expulsats d'Andbank per ser persones políticament exposades i van traspassar els diners a la BPA. El 2012 el banc els va recomanar passar els fons a fundacions panamenyes per assegurar la confidencialitat de la seva identitat davant d'empleats del propi banc, tot i que legalment ells seguien sent els propietaris dels comptes.
Finalment, el 2014, i arran de la publicació al diari El Mundo d'una captura de pantalla amb els comptes de la família a Andorra, els fills van decidir regularitzar fiscalment la seva situació. Per la seva banda, Oriol Pujol, l'únic fill que es va dedicar a la política activa, ha assegurat que el seu avi va ocultar a l'expresident l'existència dels fons, i ell ho entén "perfectament": "L'avi Florenci no acabava d'entendre el compromís polític, fins i tot el risc, del pare".
Operacions
Oriol Pujol també ha negat que mentre ell era secretari general del Departament d'Indústria, Comerç i Turisme, entre el 2000 i el 2003, fes cap gestió per beneficiar-se econòmicament a ell o els seus germans en operacions privades. En concret, ha remarcat que ell no tenia competències per influir en un projecte del seu germà Pere en un parc eòlic. En aquest sentit, Pere Pujol ha dit que la seva empresa només tenia un 25% del negoci en concursos públics, i la resta eren clients privats. Finalment, el germà petit, Oleguer ha explicat que la seva empresa Drago Capital, que va ser investigada fiscalment però finalment exonerada, no participava en licitacions públiques ni a Catalunya ni a l'Estat espanyol. "Mai he buscat influència en polítics o requalificacions urbanístiques, no fèiem operacions directes a Catalunya", ha assegurat.