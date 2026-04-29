Per què el CEO encara no ha publicat la primera enquesta al Parlament del 2026?

El Centre d'Estudis d'Opinió (CEO) de la Generalitat publica cada any tres enquestes sobre les eleccions al Parlament de Catalunya. La primera onada de l'any se sol fer entre finals de març i principis d'abril, però aquest any encara no s'ha fet pública. Això ha alimentat un seguit de conspiracions a xarxes socials, especialment des de perfils afins a Aliança Catalana, que desitgen que un nou baròmetre els marqui una pujada com la de l'última estimació, que ja els situava al voltant dels 20 diputats. Però calma, perquè no hi ha cap cuina, cap conspiració ni res sospitós: el motiu pel qual el baròmetre del CEO va tard és merament burocràtic.
Fonts del CEO admeten que el primer baròmetre del 2026 va tard, però el motiu és que aquest any s’ha hagut d'actualitzar l'acord marc de les empreses homologades per fer treballs de camp. Dit d'altra manera, les empreses que són encarregades de dur a terme l'enquesta. El procediment és llarg i fins que no s'ha resolt, no s'ha pogut contractar l'empresa per realitzar el treball de camp, justifiquen des de l'ens públic. El CEO explica que, a causa de tot plegat, es preveu que la primera onada del Baròmetre es publiqui al juny. Aquest retard tampoc implica, per ara, que es facin menys onades del CEO i la previsió és que les altres dues es facin durant l'últim trimestre de l'any.
El calendari, doncs, sí que queda alterat per temes administratius. La primera onada passarà de presentar-se a finals de març a fer-ho al juny. La segona onada sol presentar-se al juliol, just abans de la fi del curs polític, però ara serà, com a mínim, al setembre. La tercera i última onada de l'any se sol presentar el mes de novembre i, si aquest 2026 finalment s'acaba publicant, podria anar també ben a prop del fi d'any. En tot cas, la posició del CEO sí que deixa clar que el retard en les enquestes és una anècdota administrativa i no és cap "cuiner" que estigui tenint massa feina a retocar els resultats.
Un contracte de 2+1 anys
L’acord marc té una durada de dos anys, prorrogable un any més. L’anterior va estar vigent entre finals de 2021 i finals de 2024 -incloent la pròrroga- fet que va permetre al CEO contractar la realització d’estudis durant el 2025. L’actual conveni no ha entrat en vigor definitivament el març d’enguany. "La dilació del procés va impedir fer contractacions durant els primers tres mesos de l’any", expliquen fonts del CEO a Nació.
Després de l’aprovació del pla anual de 2026 el passat 19 de març, el CEO ja ha pogut iniciar els procediments de contractació dels estudis de camp, entre els quals les tres onades del Baròmetres d’Opinió Pública. Segons l'organisme públic, l'adjudicació està prevista en els pròxims dies.
Què deia l'últim baròmetre del CEO?
L'últim baròmetre del CEO, publicat el passat mes de novembre, apuntava a un gir de la política catalana, motiu pel qual el pròxim també aixeca expectatives. Aliança Catalana i Junts empatarien a escons en cas d'unes futures eleccions catalanes i totes dues formacions se situarien entre els 19 i 20 diputats. El PSC es mantindria com a primera força, tot i que perdria suports i se situaria en una forquilla d'entre 38 i 40 diputats, entre dos i quatre menys que a les eleccions del 12-M. ERC se situaria entre els 22 i 23 diputats, amb un lleuger creixement d'entre dos i tres diputats.
Amb l'estimació presentada, la formació de Carles Puigdemont perdria una quinzena d'escons respecte als comicis anteriors, mentre que els de Sílvia Orriols podrien guanyar entre 17 i 19 diputats. A la resta de l'arc parlamentari destaca que Vox (13-14) faria el sorpasso al PP (12-13) mentre que els Comuns (6) i la CUP (3-4) mantindrien xifres similars respecte a les últimes eleccions. El treball de camp de l’últim Baròmetre de l’any es va dur a terme entre el 13 d’octubre i l’11 de novembre mitjançant enquestes a una mostra de 2.000 persones. Per una actualització caldrà esperar, almenys, fins al juny.