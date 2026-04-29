L’eurodiputat dels Comuns, Jaume Asens, ha explicat que acaba de rebre un trasplantament de ronyó de la seva mare. Segons ha informat ell mateix a través del seu compte personal a les xarxes, ara ja ha rebut l'alta, "després d'uns dies difícils". Asens ha apuntat que, de moment, "tot evoluciona bé" i que ara està a l'espera de veure "com respon el cos i si apareix algun rebuig". Amb tot, l'eurodiputat ha confessat que aquesta vivència l'ha portat a veure "la fragilitat de la vida".
"Aquesta experiència m'ha enfrontat d'una manera radical a dues certeses que sovint oblidem: la fragilitat de la vida i la importància irrenunciable de la sanitat pública", ha escrit en un comunicat. "He vist de prop la professionalitat, l'entrega i la humanitat de qui la sustenta [la sanitat] cada dia. No és una abstracció: són vides cuidant vides", ha afegit.
Asens, mà dreta d'Ada Colau a l'inici de la seva candidatura a Barcelona i ara eurodiputat dels Comuns, ha rebut un trasplantament de ronyó, concretament el de la seva mare. Si bé apunta que l'evolució és favorable, cal tenir en compte que en qualsevol trasplantament d’òrgan existeix el risc de rebuig per part del cos. Per aquest motiu, els primers mesos són especialment crucials i requereixen una vigilància estreta davant de qualsevol signe d’alerta. En aquests moments, l'eurodiputat dels Comuns ha explicat que té les defenses molt baixes, però que "va avançant".
"La malaltia és una experiència estranya i pertorbadora. Un curtcircuit en el temps. Un pas al costat de la vida. Durant un temps, deixes de pertànyer al món dels sans, però sense entrar del tot en cap altre lloc. Quedes suspès, travessat per l’espera, per la incertesa", ha reflexionat a les xarxes. Segons ha assenyalat, aquesta vivència l'ha portat a tenir més consciència que "la vida no és invulnerable, ni està garantida".
Amb tot, sense deixar la política a banda, Asens també ha aprofitat la situació per prendre partit: "No oblidar aquells que viuen aquesta fragilitat en condicions extremes, a Palestina, Síria, el Líban, l’Iran i tants altres llocs travessats per la violència i la lògica d’un ordre internacional que normalitza el dolor d’uns mentre protegeix el privilegi d’altres. Un ordre que avui encarnen, sense dissimulació, Trump i Netanyahu amb Europa de comparsa".