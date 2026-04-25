Els Comuns insten Sánchez a ser «igual de valent» amb els fons voltor que amb Trump

La presidenta del grup parlamentari dels Comuns, Jéssica Albiach, ha instat el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, a ser “igual de valent” amb els fons voltor que amb Donald Trump. Durant una jornada municipalista a Sant Feliu de Llobregat, ha dit que volen repetir el govern de coalició a l’Estat, però que el problema de l’habitatge s’ha d’arreglar, complir les lleis, barrar el pas als fons voltor i garantir uns preus de lloguers que “no es mengin el 60% dels salaris”.
En el marc de la jornada municipalista "Caminem cap al 2027" amb la participació de càrrecs electes, equips locals i la direcció nacional dels Comuns, Albiach ha afirmat que la “millor vacuna” contra l’extrema dreta no és “qui fa el crit més fort”, sinó, tenir habitatge assequible pels veïns, una plaça on compartir i un CAP que funcioni. “Som la Catalunya que acull i no volem ciutadans de primera i de segona. Volem una ciutadania amb tots els drets”, ha reivindicat.
La líder dels Comuns al Parlament ha centrat bona part de la intervenció en reclamar l’aplicació de les polítiques d’habitatge. “La gran prioritat i l’obsessió és l’habitatge”, ha reconegut durant l’acte. En aquest sentit, ha opinat que “està molt bé” que Sánchez “vulgui ser l’antagonista de Donald Trump, però necessitem antagonisme al fons voltor que ens expulsen de les cases i els barris”.
“Em pregunto per què des del Ministeri de Consum es fa més per l’accés a l’habitatge que des del Ministeri d’Habitatge. Per què Sánchez presenta un pla d’habitatge per a tot l’Estat que destina a Catalunya en 5 anys, el mateix que nosaltres li hem arrencat al Govern per un any”, ha criticat. Malgrat assegurar que “100% volen tornar a tenir un govern de coalició a l’Estat”, ha advertit que si no s’impulsen mesures per solucionar la problemàtica amb l’habitatge, PP i Vox arribaran al poder a l’Estat.
Abans de la intervenció de la presidenta dels Comuns al Parlament, el portaveu dels Comuns i futur cap de llista per Barcelona, Gerardo Pisarello, ha dit que torna a Barcelona perquè li fa “molta ràbia” veure l’alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, “fent-se fotos a la cimera progressista” mentre “portem tres anys de paràlisi on el turisme i l’especulació són més salvatges que mai”.
El decret de pròrroga dels lloguers al Congés
D’altra banda, Albiach també s’ha referit a Junts per Catalunya i els ha reclamat que validin el decret de pròrroga automàtica dels lloguers que se sotmetrà a votació del Congrés dels Diputats el pròxim dimarts. “Estaria bé que Junts pugui aclarir-ho, perquè encara no ha dit clar què votarà”, ha afirmat. “I tot sembla que hi podrien votar en contra”, ha pronosticat.
Des dels Comuns, doncs, han demanat que Junts que “no deixi tirats a 750.000 catalans” i que en els tres dies que falten, encara es pot arribar a un acord. “El decret no va de partits, ni singles. Va de tenir una vida digna i que 750.000 catalans es mereixen tranquil·litat i poder aixecar el cap”, ha conclòs.
Lídia Muñoz vol ser cap de llista dels Comuns a Sant Feliu de Llobregat
D’altra banda, la jornada municipalista ha servit perquè l’exalcaldessa de Sant Feliu de Llobregat Lídia Muñoz hagi anunciat que vol presentar-se a les primàries per ser cap de llista dels Comuns al municipi a les eleccions municipals de 2027. Muñoz ha decidit proposar-se per recuperar aquesta alcaldia històrica pel partit perquè en temps “d’incerteses i amenaces” els Comuns són “més necessaris que mai”.
“El soterrament transformarà la ciutat, i hem de garantir que aquest canvi serveixi per viure millor: amb habitatge assequible, defensant que en sòl públic, només tinguem habitatge públic; i aconseguint una millor mobilitat, barris cuidats i serveis pensats per a tothom”, ha explicat. “No volem una ciutat dormitori. No volem un govern clientelar. Volem una ciutat viva, on la gent recuperi el protagonisme. Perquè, en temps d’incertesa, nosaltres som certesa d’amor per allò que fem, de proximitat, i de tenir sempre una qüestió clara, que som representants de la ciutadania, que en cap moment la substituïm”, ha conclòs.