Rull no comparteix la decisió de Giró perquè Junts ha obert la via del pacte «aquí i a Madrid»

El president del Parlament, Josep Rull, no comparteix la decisió de l'exconseller d'Economia Jaume Giró de deixar l'acta de diputat i l'executiva de Junts per discrepàncies amb la direcció. "Junts ha obert una via de transacció, pacte i acord. És la base del nostre programa electoral a Madrid i aquí", ha defensat en una entrevista amb l'ACN. Segons Rull, a Madrid s'està exercint "a fons" la voluntat d'acord, però s'està trobant amb incompliments "insostenibles". I ha apuntat que, a Catalunya, l'altra part no vol arribar a acords. "Respecto la decisió, però no comparteixo aquesta visió que ell expressa", ha dit. Giró lamenta que es prioritzin els interessos de partit i que això "dificulta la col·laboració" entre les forces principals.\r\n