Salutació ràpida entre Illa i Ayuso: el president parlarà en català i la líder madrilenya ha amenaçat de marxar de la reunió si no es parla en castellà

Puntuals, els presidents autonòmics han desfilat pels jardins del Palau de Pedralbes per assistir a una conferència de presidents que, lluny d'escenificar la concòrdia i el diàleg que reclama Salvador Illa, serà un camp de batalla perquè els barons del PP, liderats per Isabel Díaz Ayuso, puguin carregar contra el govern espanyol i els pactes amb els independentistes, començant pel finançament. La salutació entre Illa i Ayuso, que tot just fa unes hores encenia la trobada amb l'amenaça d'abandonar-la si s'hi parla en català, ha estat freda i ràpida. El president ha garantit que parlarà en la seva llengua, i també el lehendakari, Imanol Pradales, intervindrà en basc, tot i la rebequeria de la presidenta madrilenya que no vol fer servir la traducció simultània.