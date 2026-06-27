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Salvador Illa al Comitè Federal del PSOE: «No tenim por de res»

Política

  • Illa ha destacat la feina feta als ajuntaments, a les comunitats autònomes i al Govern espanyol -

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Publicat el 27 de juny de 2026 a les 12:37

El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha expressat aquest dissabte, 27 de juny, el seu suport a la direcció del PSOE i al president del Govern espanyol, Pedro Sánchez. En un Comitè Federal dels socialistes marcat pels casos judicials que afecten el partit, Illa ha manifestat que els socialistes catalans no tenen "por de res" i ha afegit que hi ha "molta esperança en el futur i que queda molta feina a fer”. A Madrid, el líder del PSC ha dit que, davant la disjuntiva entre “avançar o involucionar” i entre “una Espanya plural i diversa o una Espanya uniforme i monocolor”, el seu partit aposta per continuar impulsant el projecte socialista. Pel que fa a les municipals de 2027, el president de la Generalitat ha assegurat que els candidats socialistes afrontaran la campanya “amb l’ànim molt alt” gràcies a “la feina ben feta”.

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