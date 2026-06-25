L'advocat de Cerdán admet que el PSOE el va contractar per analitzar causes judicials

L’advocat de Cerdán, Jacobo Tejielo, ha admès aquest dijous davant el jutge de l’Audiència Nacional (AN) Santiago Pedraz que el PSOE el va contractar per analitzar com podrien avançar les causes judicials i investigacions obertes entorn del partit. Segons fonts presents durant la seva declaració, Tejielo no ha concretat els encàrrecs que li va fer el PSOE, però ha dit que l’objectiu del partit era saber “què podria passar després” de les investigacions. Tejielo també ha confirmat que va participar en reunions amb membres de la Fiscalia General de l’Estat a les quals també va assistir l’exdirigent socialista Leire Díez. Tanmateix, ha assegurat que mai la va presentar com la seva “companya”, tal com va apuntar el ministeri fiscal.
Tejielo ha comparegut davant l’AN per declarar com a investigat en el cas Leire, que investiga una suposada trama per desestabilitzar els procediments judicials que afecten el PSOE i que hauria estat liderada per l’exsecretari d’Organització del partit Santos Cerdán i l’exdirigent socialista Leire Díez. El jutge el va citar poc després que la Fiscalia informés Pedraz que un dels seus membres va mantenir dues reunions amb Tejielo i Díez. L’advocat de Cerdán ha confirmat aquestes reunions, però no ha dit quin propòsit tenien. També ha assegurat que no va presentar Díez com la seva companya, tal com apunta el ministeri fiscal.
Pel que fa als pagaments del PSOE, ha reconegut que va cobrar tres factures per valor de 125.000 euros per serveis de consultoria, però que no li van pagar dues factures – per valor de 53.000 euros- al·legant incompatibilitat després que aquest assumís la defensa de Cerdán en el cas Koldo. En un dels informes aportats a la causa, l’UCO apunta l’existència d’aquestes dues factures emeses per Tejielo i asssenyala que no apareixen en la documentació aportada pel PSOE a Pedraz. Davant el jutge, Tejielo ha confirmat que el partit no li va pagar aquests serveis.
El PSOE va referir-se a aquests pagaments negant l’existència de qualsevol mena de ‘caixa B’ dins el partit. La seva portaveu, Rebeca Torró, va afirmar a ‘X’ que aquests abonaments mai es van realitzar i que les factures van ser retornades perquè Cerdán ja no era secretari d’Organització del partit. Tejielo, que només ha respost a les preguntes de la Fiscalia i el seu lletrat, s’ha acollit al seu dret de secret professional com a advocat per no respondre moltes de les qüestions, tal com expliquen les mateixes fonts judicials. No ha concretat quina relació tenia amb Leire Díez ni tampoc amb Cerdán.