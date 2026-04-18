Salvador Illa es reuneix amb el president de l'Uruguai, Yamandú Orsi, a Barcelona

El president de la Generalitat de Catalunya, Salvador Illa, s'ha reunit aquest dissabte a primera hora del matí amb el president de l'Uruguai, Yamandú Orsi. La trobada ha tingut lloc a Barcelona, a porta tancada, i també hi ha participat el conseller d'Unió Europea i Acció Exterior, Jaume Duch, el secretari de la Presidència de l'Uruguai, Alejandro Sánchez, i el ministre de Relacions Exteriors, Mario Lubetkin. El govern de l'Uruguai participa aquest dissabte de la IV Reunió en Defensa de la Democràcia, que se celebra aquest dissabte a la Fira de Barcelona.\r\n