18 de abril de 2026

Política

Salvador Illa es reuneix amb el president de l'Uruguai, Yamandú Orsi, a Barcelona

Publicat el 18 d’abril de 2026 a les 11:01
Actualitzat el 18 d’abril de 2026 a les 11:03

El president de la Generalitat de Catalunya, Salvador Illa, s'ha reunit aquest dissabte a primera hora del matí amb el president de l'Uruguai, Yamandú Orsi. La trobada ha tingut lloc a Barcelona, a porta tancada, i també hi ha participat el conseller d'Unió Europea i Acció Exterior, Jaume Duch, el secretari de la Presidència de l'Uruguai, Alejandro Sánchez, i el ministre de Relacions Exteriors, Mario Lubetkin. El govern de l'Uruguai participa aquest dissabte de la IV Reunió en Defensa de la Democràcia, que se celebra aquest dissabte a la Fira de Barcelona.

