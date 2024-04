Sánchez admet els incompliments pressupostaris però es justifica: «No tenim res en contra dels catalans»

El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, admet que el nivell d'execució de la inversió de l'Estat a Catalunya dels pressupostos generals de l'Estat és "insuficient" i que només se situa en el 43% del previst el 2022. Però davant d'això, recorda que la Generalitat també ha tingut "sempre" problemes a l'hora d'executar els seus pressupostos, perquè el grau d'execució del Govern el 2022 va ser del 50,5%. "No és que tinguem res contra Catalunya i els catalans", ha dit, sinó que totes les administracions han estat "víctimes dels colls d'ampolla, de l'alça dels preus de les matèries primeres i de tot el que ha fet alentir l'execució d'inversions importants a Catalunya".

Sánchez ha fet aquestes manifestacions en resposta a una intervenció de la portaveu de Junts, Míriam Nogueras, durant el la sessió de control al Congrés. La juntaire li ha retret que només prometi diners a Catalunya quan hi ha eleccions al Parlament. Segons Nogueras, "quan es tracta de Catalunya, el PSOE incompleix i la seva sucursal catalana calla i acata".

El president espanyol ha apuntat que per valorar el grau d'execució del 2022 cal tenir en compte el crèdit final, i no l'inicial, i als pressupostos del 2022 cal sumar-hi els 1.069,9 milions d'euros pagats a Abertis per posar fi als peatges a Catalunya. "Si tenim en compte aquesta quantitat els 2.016,9 milions d'euros d'execució a Catalunya equivalen al 91,4% del crèdit inicial".

Sánchez també ha fet una defensa aferrissada de l'estratègia del PSC a Catalunya. "Unir i servir", i aquesta "és la proposta de Salvador Illa i el que necessita Catalunya per als pròxims quatre anys", ha dit. Ha apuntat que a Catalunya "hi ha problemes greus" com els que descriu l'informe PISA sobre educació, el desplegament d'energia renovable en comparació a la resta d'Espanya, i com s'estan patint les conseqüències del canvi climàtic en la sequera. En aquest punt, ha criticat la falta de construcció de dessaladores.