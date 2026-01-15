Sánchez anuncia la creació d’un fons sobirà de 10.500 milions que farà el relleu als fons Next Gen

Anunci econòmic del govern espanyol. El seu president, Pedro Sánchez, ha anunciat la creació d’un “gran fons sobirà” que prendrà el relleu dels fons Next Gen -s'acaben el mes d'agost- i “farà perdurable” la seva empenta “més enllà del 2026”. Es dirà “Fons Espanya Creix” i estarà dotat amb una base de 10.500 milions d’euros del pla de recuperació. L’objectiu, segons Sánchez, és mobilitzar 120.000 milions de capital privat d’inversors espanyols i internacionals.
El fons serà gestionat per l’Institut de Crèdit Oficial (ICO), que “farà una inversió compartida amb el sector privat mitjançant préstecs, avals i instruments de capital”, i focalitzarà les inversions en habitatge, energia, digitalització, IA, reindustrialització, economia circular, infraestructures, aigua i sanejament, i també en seguretat. Sánchez ha fet l’anunci durant la clausura de l’Spain Investors Day que ha tingut lloc a Madrid, i ha avançat que en farà la presentació oficial el pròxim dilluns de la mà del ministre d’Economia, Carlos Cuerpo.
"Exercici de sobirania nacional"
“Si els fons Next Gen han estat un exercici de sobirania europea, aquest fons Espanya Creix serà un exercici de sobirania nacional i una reivindicació que hi ha una manera de fer les coses davant el domini d’un discurs on qüestions com la diversitat, la igualtat, la sostenibilitat o la mirada humanista de la digitalització estan en retrocés”, ha dit Sánchez.
En aquest marc, Sánchez ha afirmat que l’economia espanyola obre el 2026 amb “molt bones perspectives” en el seu sisè any de creixement encadenat. “Hem superat any a any totes les previsions de creixement de tots els organismes” i “hem demostrat que es pot fer una política econòmica que permet créixer, repartir els beneficis d’aquest creixement i reduir els gasos d’efecte hivernacle”. “Ens hem acostumat a competir a la ‘Champions League’ de les economies”, ha recalcat, però cal “continuar reduint la pobresa” i “augmentar la renda disponible de les llars i l’accés a l’habitatge”.
Fonts Next Gen
Els Fons Next Generation EU són un paquet d'estímul econòmic històric dotat amb 750.000 milions d'euros, que va impulsar la Unió Europea, dissenyat per a la recuperació després de la pandèmia de COVID-19 i posar les bases per a un futur més sostenible, digital i resilient. A Espanya, acaben l'agost d'enguany, i el fons sobirà "Fons Espanya Creix" neix per fer-li el relleu.