Sánchez anunciarà una «remodelació important» al PSOE per superar la crisi del cas Cerdán

Pedro Sánchez compareixerà aquest migdia per fer "anuncis importants" per mirar de superar la crisi provocada per l'escàndol de Santos Cerdán. Ho ha anunciat el ministre de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, en una entrevista, en què ha dit que es preveuen "anuncis importants de remodelació, qüestions internes i d'altra índole" per part del secretari general del partit, després de l'executiva federal. És la primera reunió de la direcció socialista després de la dimissió del ja exsecretari d'Organització, implicat en el presumpte cobrament il·legal de comissions per l'adjudicació d'obres públiques.

En la mateixa línia, en una entrevista a RNE, la vicepresidenta María Jesús Montero ha subratllat que continuaran "fent passos en la direcció que vam fer en les primeres hores que vam conèixer l'informe" sobre Cerdán. La dirigent socialista ha defensat que "el comportament del president ha estat exemplar" i ha descartat novament un avançament electoral, perquè la seva intenció és "esgotar la legislatura" el 2027. Així, la número 2 del PSOE ha assegurat que Sánchez ha reconegut el dolor que li ha causat aquest cas, ha demanat perdó per la confiança que va dipositar en Cerdán, i "l'ha allunyat del partit i dels càrrecs públics que ocupava".

Sánchez va comparèixer dijous, després que es fessin públics els documents que implicaven el secretari d'Organització en la trama de corrupció que també afecta Koldo García i José Luis Ábalos. El president va demanar perdó i va anunciar una auditoria externa sobre els comptes del partit. Un dels temors és que el cas escali i es converteixi en un cas de finançament irregular del PSOE. També va anunciar una "reestructuració" de la direcció federal, que ara s'hauria de concretar. El president ja té sobre la taula alguns noms per rellevar Cerdán. El 5 de juliol hi ha congrés del PSOE per escollir el nou secretari d'Organització.

Hi haurà ampliació.