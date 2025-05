Sánchez promet als afectats per la dana un pla de reformes hidràuliques per evitar inundacions

El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, s'ha reunit aquest dijous a València amb representants d'associacions de víctimes de la dana que va sacsejar el País Valencià l'octubre passat. "Li han traslladat les seves històries, la situació que travessen i les seves principals reivindicacions després de la catàstrofe", ha apuntat el govern en un comunicat. Segons ha afegit l'executiu, la trobada ha servit perquè Sánchez escolti "en primera persona" la veu de les víctimes, als quals ha promès un pla de reformes hidràuliques per prevenir riscos d'inundació. Sánchez ha rebut les entitats d'afectats a la seu de la delegació del govern acompanyat per la ministra de Ciència, la valenciana Diana Morant, i la delegada, Pilar Bernabé.

"El president els ha reiterat el seu compromís, i el de l'executiu, amb les víctimes, com ha fet des del primer dia, fins a la plena reconstrucció de la Comunitat Valenciana [sic] i la reactivació econòmica de les zones afectades. El cap de l'executiu ha recordat que l'Estat ja ha abonat 5.360 milions d'euros dels 16.600 milions compromesos i els ha garantit que el govern continuarà treballant perquè les ajudes arribin amb la màxima agilitat possible", ha indicat l'executiu en un comunicat.

Durant la trobada, el president també ha recollit la petició de les associacions de víctimes per a la celebració d'un funeral d'Estat en memòria de les víctimes de la dana. Així mateix, Sánchez els ha comunicat que el govern espanyol ja està treballant en un pla per prevenir i preparar el territori per minimitzar els riscos en cas d'inundació, que inclourà actuacions noves i altres ja programades, a executar a partir del 2026. El pla contindrà un paquet de reformes hidràuliques i actuacions de protecció contra les inundacions.

Segons ha indicat La Moncloa, Sánchez també ha abordat amb els representants de les associacions d'afectats la necessitat de millorar els protocols d'emergència, per assegurar que, en situacions de risc, la informació "sigui processada de manera adequada per qui ha de prendre decisions". També ha promès millorar els canals de comunicació i de transmissió d'informació amb la ciutadania, combatre la desinformació i enfortir els sistemes de mesurament perquè siguin més resilients davant les actuals condicions del canvi climàtic.