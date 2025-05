Sánchez recepta temps per saber-ho tot de la gran apagada i avisa: «Les nuclears no són imprescindibles»

"El procés portarà temps. Per fer-ho, caldrà examinar de manera minuciosa els 756 milions de dades que van generar les 4.200 plantes del sistema. El que no farem serà tancar cap debat en fals. No ens precipitarem amb les conclusions, ni lies volem superficials o interessades. Arribarem al fons de la qüestió". Aquest és un dels missatges principals que ha traslladat aquest dimecres el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, per referir-se a la investigació que hi ha en marxa per saber les raons de la gran apagada de dilluns de la setmana passada. En una compareixença al Congrés, la primera des de l'incident, també ha carregat contra els qui demanen "solucions" sense tenir dades.

El líder del PSOE ha demanat a la ciutadania que "desconfiï" de qui situa el debat en el marc de renovables contra nuclears. "A dia d'avui, no hi ha cap evidència empírica que ens digui que l'incident fos provocat per un excés de renovables o de falta de nuclears a Espanya. Convé saber que dilluns passat el nostre sistema estava operant amb menys renovables que en dies anteriors", ha remarcat Sánchez, que ha insistit en la idea que el diagnòstic és complex. L'energia nuclear, ha dit, no és una "solució efectiva" davant de situacions com la caiguda del subministrament. Les centrals es van haver d'aturar. Abans de les 12.33 del 28 d'abril, la nuclear aportava al sistema 3.000 megawatts.

Després de l'incident, va caure a zero per evitar el sobreescalfament dels nuclis. "I per a tranquil·litat dels ciutadans: les nuclears no van contribuir a la recuperació del sistema", ha apuntat. Fins les 3.15 de l'endemà, el parc nuclear no va desactivar els plans d'emergència. "Van ser les centrals de cicle combinat i les interconnexions amb França i el Marroc les que van permetre la recuperació", ha apuntat el president del govern espanyol. També ha acusat el PP i Vox de voler situar el PSOE com un partit contrari a les nuclears, però ha volgut criticar els "ultrarrics" que comanden les empreses que gestionen les centrals nuclears. Cap companyia, de fet, ha sol·licitat que es prorrogui el calendari de tancament.

"Hi han un debat deliberat i interessat per part de les empreses que gestionen les nuclears. I també hi ha lobbistes al Congrés. Però no hi ha cap estudi seriós que digui que les nuclears són imprescindibles a Espanya", ha destacat el president del govern espanyol, que ha considerat "essencial" tenir això en compte de cara al debat. "El futur energètic només pot ser verd", ha indicat el líder del PSOE, que ha criticat el model existent quan hi havia el PP a la Moncloa. "Cada anys costava 42.500 milions d'euros de transferència de riquesa de l'Estat a països productors de petroli i de gas", ha remarcat. Això són vuit vegades més del que es gasta en educació, ha manifestat.

Què va passar?

Segons Sánchez, primer es va produir una pertorbació al sud, i després dues més al sud-oest. Els dos primers episodis es van contenir, però amb el tercer ja no es va evitar. El president del govern espanyol, amb un to més aviat tècnic, ha intentat explicar que l'existència de tallafocs va permetre que no es produïssin "pèrdues estructurals", tot i que la caiguda del sistema va ser total. A partir d'aquí, la Moncloa es va reunir tres vegades amb els equips de Red Eléctrica, i el Consell de Seguretat Nacional va citar-se sis vegades. Molts negocis van haver de tancar dilluns de la setmana passada, però els serveis públics, ha indicat, van funcionar "sense grans incidències" durant tot el dia.

"Cinc hores després de la caiguda del subministrament, ja s'havia refet a l'Aragó, Catalunya i Andalusia", ha apuntat, per bé que la recuperació va anar per zones. A les 22.45, ja s'havia restituït més del 55% de la xarxa. "Els nostres serveis públics i les empreses van estar a l'alçada de les circumstàncies, com el conjunt de la ciutadania", ha destacat el president del govern espanyol, que ha manifestat que el col·lapse no es va produir amb una gran apagada, com en les sèries -ha dit- de ciència-ficció. El nombre de delictes, de fet, va baixar respecte la setmana anterior. "Sigui quina sigui l'adversitat, els nostres conciutadans sempre responent de manera unida", ha subratllat el líder del PSOE.

En els dies posteriors a la caiguda energètica, més del 75% de la pèrdua del consum ja s'havia recuperat. "El sistema elèctric no havia caigut mai a escala estatal en tota la història, i la nostra prioritat és saber què va passar perquè no torni a passar", ha apuntat Sánchez, en referència a l'informe que ha de determinar l'origen de l'incident. "El govern espanyol sap que els ciutadans volen saber què passa. Els vull traslladar que nosaltres també. Per això es treballa amb prudència, rigor i transparència, i les empreses involucrades en el sistema elèctric per saber què va provocar les tres grans oscil·lacions, si eren aïllades o estaven vinculades", ha manifestat el dirigent estatal.