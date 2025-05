Novetats de la gran apagada: detecten una «pertorbació» 19 segons abans de la caiguda

El govern espanyol ha facilitat nous detalls sobre la gran apagada elèctrica d'ara fa una setmana. Sara Aagesen, vicepresidenta tercera i ministra de Transició Ecològica, ha informat sobre una "pertorbació" del sistema 19 segons abans de la caiguda que va provocar una pèrdua de generació i que se suma a les altres dues incidències detectades en el moment en què el servei va caure a tot l'Estat.

Aagesen ha detallat que s'ha establert un comitè d'anàlisi que està caracteritzant tot el sistema i identificant situacions atípiques. Si bé encara s'està demanant informació a tots els actors implicats en l'apagada, la voluntat és treballar amb un total de 750 milions de dades.

Sobre aquesta nova "pertorbació", ara els experts hauran de determinar quina va ser la causa de la pèrdua de generació i si té relació amb les posteriors que van acabar amb la caiguda elèctrica. Tal com ha reflectit Aagesen, el que de moment no s'ha pogut determinar és perquè el sistema no va resistir la pèrdua de generació quan històricament ha estat així.

Sara Aagesen, vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica, sobre el apagón: "19 segundos antes también hubo una pérdida de generación"#LaHora5M

En tot cas, des del govern espanyol recepten "prudència" i remarquen que, malgrat la insistència social per conèixer el motiu de l'apagada, només donaran informació "rigorosa i amb certeses". En aquest sentit, Aagesen també ha detallat que no hi ha evidències que fallés una instal·lació en concret.

El que sí que té registrat l'executiu estatal és que la "pertorbació" de 19 segons abans de l'apagada va ser al sud d'Espanya, mentre que les dues posteriors van registrar-se al sud-oest de l'Estat. Per tant, el focus de l'avaria tindria com a mínim dos punts geogràfics diferents.

Totes les hipòtesis es mantenen encara obertes, també la d'un possible ciberatac. És per això que els tècnics visitaran una trentena de centres d'operacions de diverses operadores per detectar possibles anomalies. En tot cas, Aagesen ha descartat la influència de les renovables en l'apagada i ha dit desconèixer que es podia produir una situació d'aquesta magnitud. "Les elèctriques mai ens van advertir d'aquesta situació inèdita", ha conclòs.