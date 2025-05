El 60% dels ciutadans creu que el govern espanyol no ha donat prou informació sobre l'apagada, segons el CIS

El 59,6% dels ciutadans a l'Estat creu que la informació oferta pel govern espanyol durant la gran apagada de dilluns va ser "insuficient", segons mostra una enquesta flash del CIS publicada aquest dissabte. Entre els que van trobar a faltar informació, un 38,4% hauria volgut més dades sobre les causes de l'apagada, un 26,3% assenyala la informació sobre quan es restabliria el servei i un 24,1% creu que va caldre més "rapidesa" a l'hora de comparèixer públicament.

El 62,1% dels enquestats afirmen que es van informar per la ràdio i valoren positivament la informació rebuda per part de les emissores, amb Catalunya Ràdio com la més escoltada per darrere de les ràdios d'abast estatal. D'altra banda, pel que fa a les causes de la fallida, un 46,2% assenyala un possible "accident o fallada" del sistema elèctric, mentre que un 26,6% creu que darrere hi ha un acte deliberat o un ciberatac.

Amb tot, l'impacte personal de l'apagada va ser significatiu: un 24,3% afirma haver-se vist "molt" afectat i un 28,1%, "bastant", mentre que un 33,4% ho va viure amb poca incidència i un 12,8% declara que no va patir cap conseqüència. Pel que fa a les emocions experimentades durant la interrupció elèctrica, el 21,5% dels enquestats reconeix haver sentit por en algun moment, davant d'un 78% que no ho va experimentar. La falta d'electricitat a la llar va ser el més trobat a faltar pel 62,1% dels ciutadans, seguit de la impossibilitat d'utilitzar telèfons (55,5%) i Internet (26,3%).

I, amb relació a la preparació davant d'emergències, el 53,5% recorda la recomanació de la Unió Europea de disposar d'un kit d'emergència a casa, tot i que només el 34,3% en tenia un abans de l'apagada. Així, per prevenir noves apagades, un 44,2% creu que és important modernitzar la xarxa elèctrica, un 41,7% aposta per invertir més en infraestructures crítiques com xarxes, electricitat o mobilitat, i un 32,6% assenyala que cal comptar amb més generadors instal·lats en entitats i serveis públics.