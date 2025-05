Sánchez referma el compromís amb la transició energètica després de l'apagada

El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha inaugurat les jornades del Cercle d'Economia amb una aposta sense fissures per la transició energètica després que l'hagin qüestionat algunes veus arran de l'apagada de fa una setmana. "Volem reforçar un sistema elèctric ja robust i ho farem d'acord amb l'interès general, no per cap interès particular", ha afirmat, i ha refermat la intenció de continuar avançant en una transició energètica cap a energies verdes. "És una de les principals palanques del bon moment de l'economia", ha indicat. Sánchez ha insistit que el govern espanyol treballa "amb prudència i rigor" per esclarir les causes de l'apagada general, i també en col·laboració amb les operadores. El president espanyol ha aplaudit també la bona resposta del sistema energètic, que es va recuperar "en un temps rècord" i de la ciutadania, que va actuar amb civisme durant les hores sense electricitat.