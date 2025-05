Sánchez recorre a una consulta pública per carregar-se de raons contra l'opa hostil al Sabadell

Les jornades del Cercle d'Economia d'enguany tenen com a teló de fons l'opa del BBVA al Sabadell, operació que s'està gestant des de fa més d'un any i que tot just acaba de rebre l'aval unànime de la Comissió Nacional dels Mercats i la Competència. La pilota és ara a la teulada del govern espanyol, que té un mes i mig per decidir si permet o bloqueja la compra del banc català, i per això el discurs inaugural de Pedro Sánchez d'aquest dilluns ha pres una rellevància especial. Davant dels dos protagonistes -Carlos Torres, president del BBVA, i Josep Oliu, president del Sabadell- i la plana major de l'empresariat català i espanyol, Sánchez ha refredat l'operació i ha anunciat l'obertura d'una consulta pública per escoltar l'opinió d'empreses, entitats i societat civil abans de prendre una decisió.

El president espanyol ha assenyalat que l'informe de Competència reconeix "excessos de concentració" si l'"opa hostil" -el concepte tècnic que ha utilitzat Sánchez- tira endavant i posa objectius de compliment per revertir-ho. Sánchez ha recordat que el Ministeri d'Economia té ara 15 dies per decidir si ho eleva al consell de ministres, que haurà d'avalar o frenar l'operació. Abans de tot això, Sánchez voldrà escoltar els agents afectats per carregar-se d'arguments. "Volem ajudar les empreses a créixer, sempre que això beneficiï l'interès comú", ha apuntat. Foment, Pimec, Cecot i el mateix Cercle s'han mostrat contraris a l'operació, un consens que es veu també en la majoria del Parlament. Un dels arguments és el risc que suposa la pèrdua del Sabadell de cara al crèdit a les petites i mitjanes empreses.

Poc abans de la intervenció de Sánchez, Foment ha volgut posicionar-se sobre l'opa i ho ha fet amb contundència. El seu president, Josep Sánchez Llibre, ha demanat al president espanyol que "paralitzi" l'operació perquè tindria efectes greus en el crèdit de les petites i mitjanes empreses. La patronal ho xifra en uns 70.000 milions d'euros. En aquest sentit, han titllat l'informe de Competència d'"insuficient, decebedor, inapropiat i precipitat", perquè no ha tingut en compte la posició de la patronal ni tampoc els efectes sobre la situació del crèdit de les empreses catalanes.

No és casual que Sánchez hagi enviat aquest missatge durant la seva intervenció, i no pas en la breu entrevista que ha mantingut després amb el president del Cercle, Jaume Guardiola, que tenia preparada la pregunta. El president espanyol ha volgut marcar la posició d'entrada amb una consulta pública que, en certa manera, corregeix la decisió de Competència de no acceptar al·legacions d'entitats i agents econòmics a l'hora de fer el seu informe. En les darreres hores, partits com Junts, ERC i els Comuns han rebutjat l'operació. El president de la Generalitat, Salvador Illa, va reivindicar fa uns dies el model bancari "arrelat al país, al teixit empresarial i a les empreses amb un compromís social". "Defensarem per damunt de tot els interessos de Catalunya", va dir.

Aposta sense fissures per la transició ecològica

Sánchez ha inaugurat les jornades del Cercle d'Economia amb una aposta sense fissures per la transició energètica després que l'hagin qüestionat algunes veus arran de l'apagada de fa una setmana. "Volem reforçar un sistema elèctric ja robust i ho farem d'acord amb l'interès general, no per cap interès particular", ha afirmat, i ha refermat la intenció de continuar avançant en una transició energètica cap a energies verdes. "És una de les principals palanques del bon moment de l'economia", ha indicat. Sánchez ha insistit que el govern espanyol treballa "amb prudència i rigor" per esclarir les causes de l'apagada general, i també en col·laboració amb les operadores. El president espanyol ha aplaudit també la bona resposta del sistema energètic, que es va recuperar "en un temps rècord" i de la ciutadania, que va actuar amb civisme durant les hores sense electricitat.

Suport al paquet antiaranzels

El president espanyol ha reivindicat les bones dades econòmiques i ha dit que Europa "s'ha de despertar d'una vegada per totes" en un context global convuls. En l'àmbit espanyol, la prioritat a curt termini és fer front a la guerra comercial de Donald Trump i Sánchez ha garantit que Espanya "està preparada" per qualsevol escenari. En aquest sentit, ha destacat el pla antiaranzels dissenyat pel govern espanyol i ha fet una crida als grups parlamentaris perquè convalidin aquesta resposta a la crisi. "Demano que no donin l'esquena al país", ha indicat Sánchez, que pretén tirar endavant el paquet d'ajudes aquesta setmana per "defensar el creixement econòmic i el benestar de la població".

El Cercle demana un debat obert sobre la despesa en defensa

El president del Cercle d'Economia, Jaume Guardiola, ha repassat la situació geopolítica per l'arribada de Donald Trump, que exigeix una “reflexió profunda” per part d'Europa. Decidir si vol ser un actor rellevant o un rol secundari. “L'única solució possible és aprofundir en el procés d'integració sobre bases una mica diferents”, ha assenyalat Guardiola. Això passa per una política de defensa i seguretat “pròpia” malgrat la dependència històrica. “Una defensa autònoma portarà temps i recursos”, ha dit, i ha demanat incrementar la inversió a l'OTAN i cedir sobirania cap a estructures europees conjuntes.

En aquest sentit, ha lamentat la falta de lideratge en aquesta qüestió, malgrat que una majoria de la ciutadania és favorable a augmentar la despesa en defensa. Guardiola ha ressaltat també la importància de la dinamització econòmica i ha tancat files amb els informes Letta i Draghi, assumits per la Comissió Europea. “Caldran decisions políticament complexes”, ha afirmat. Des del Cercle han alertat que el moment és “greu” però Europa compta amb “actius valuosos” per fer-hi front. “Hem de reformar el projecte d'Europa i això passa per preservar els valors propis de la Unió Europea”, ha indicat.