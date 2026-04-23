Sant Jordi també a Brussel·les amb intercanvi de llibres i roses

La delegació del Govern de Catalunya davant la Unió Europea, instal·lada a Brussel·les, ha celebrat Sant Jordi amb un intercanvi de llibres i roses entre les desenes d'assistents per reforçar els "vincles col·lectius". La delegada Ester Borràs ha dit que la Diada és una de les "expressions cíviques i culturals més singulars de Catalunya" i ha destacat l'oportunitat de celebrar Sant Jordi des del centre de Brussel·les, perquè es porta la cultura catalana al "cor del projecte europeu, construït sobre el diàleg, la diversitat i els valors compartits".\r\n\r\nPer celebrar-ho, des de la delegació, s'ha volgut "replicar" l'esperit que es viu a Catalunya durant la Diada i, per això, s'han instal·lat les paradetes al carrer. Les delegacions del Govern a l'exterior també han celebrat Sant Jordi amb una "àmplia programació" d'actes culturals i literaris a ciutats d'arreu del món. Així, s'ha commemorat la Diada a Lisboa, Londres, París, Roma, Nova York o Buenos Aires, entre d'altres.\r\n\r\n \r\n