El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha tancat aquest dijous la presidència catalana dels Quatre Motors per a Europa reclamant més pes polític de les regions en el futur del projecte europeu. En l’acte de traspàs de la presidència de l’aliança a Alvèrnia-Roine-Alps, celebrat al Palau de la Generalitat, Illa ha defensat que els quatre territoris han de fer “un pas endavant” i ser també “motor polític” d’Europa, més enllà del seu pes econòmic.
Catalunya, Baden-Württemberg, Llombardia i Alvèrnia-Roine-Alps també han signat una declaració conjunta sobre el nou Industrial Accelerator Act, en què reclamen reforçar sectors estratègics com els semiconductors, les bateries, l’energia i les tecnologies digitals.
Illa ha reivindicat el paper dels Quatre Motors en un moment de canvi global i ha advertit que l’ordre multilateral que havia regit les relacions internacionals des del 1945 s’està desplaçant “de manera accelerada” cap a grans zones d’influència. Segons el president, en el nou escenari mundial “sembla que ja no hi ha aliats permanents”, sinó “interessos i transaccions”. En aquest context, ha afirmat que el segle XXI es decidirà entre tres models: “el model dels Estats Units, el model de la Xina i el model d’Europa”.
El president ha defensat Europa com “l’únic projecte polític que ha sabut conjugar la pau, la llibertat i la prosperitat”, però ha advertit que “l’èxit passat no garanteix l’èxit futur”. Per això, ha assegurat que el continent viu una “cruïlla històrica” davant un triple desafiament: “militar per part de Rússia, polític per part dels Estats Units i econòmic per part de la Xina”.
Aprofundir en la "unió política" d'Europa
Illa ha vinculat la visita del Papa Lleó XIV a Catalunya amb el paper que han de tenir les regions en la construcció europea. El president ha recordat que el pontífex va dir a la Catedral de Barcelona que els catalans tenien la responsabilitat de convertir-se en “constructors d’unitat”. “Aquesta unitat comença per Europa”, ha afirmat Illa. I ha afegit: “Per aconseguir-ho, caldrà ser valents, caldrà aprofundir sense complexos en la unió política d’Europa. I tan sols hi ha un camí: el camí del federalisme europeu”.
El cap de l’Executiu ha recordat que els quatre territoris representen l’11% del producte interior brut de la Unió Europea i ha remarcat que no són actors “secundaris”. “Som motor econòmic del continent”, ha afirmat. Per això, ha fet una crida perquè els Quatre Motors siguin també “motor polític” a través de la cooperació entre regions.
Canvi de president amb "els deures fets"
Durant el seu discurs, Illa també ha fet balanç de la presidència catalana de l’aliança, que va començar fa un any a Milà. Ha assegurat que Catalunya tanca aquesta etapa “amb els deures fets” i amb el compromís de continuar col·laborant amb la nova presidència d’Alvèrnia-Roine-Alps. Entre els resultats de l’any, ha destacat l’elaboració del full de ruta estratègic 2026-2030, que ha de reforçar la governança dels Quatre Motors i garantir la continuïtat de la cooperació més enllà de les presidències rotatòries.
El president també ha citat la resposta coordinada a l’amenaça dels aranzels anunciats pels Estats Units, la trobada sobre competitivitat amb Enrico Letta i el treball en els quatre eixos de la presidència catalana: innovació, descarbonització, autonomia estratègica i economia inclusiva. “Hem estat on s’havia d’estar, defensant el teixit productiu dels nostres territoris”, ha afirmat.
En l’àmbit dels semiconductors, Illa ha destacat que Barcelona va acollir la reunió de l’Aliança Europea de Regions de Semiconductors, que Catalunya presideix aquest 2026. També ha posat en valor la missió dels Quatre Motors centrada en l’hidrogen, celebrada a Barcelona i Tarragona amb la primera Hydrogen Innovation Summit, que va connectar empreses, universitats, centres científics, el port de Barcelona i el teixit petroquímic de Tarragona. Pel que fa a l’autonomia estratègica, ha esmentat el pla d’acció 2026-2030 sobre seguretat alimentària i la creació d’un nou grup de treball sobre turisme sostenible.
Reforçar sectors estratègics
La declaració conjunta signada pels Quatre Motors se centra en l’Industrial Accelerator Act, la proposta de la Comissió Europea per reforçar la competitivitat industrial i accelerar la descarbonització. El text defensa que les regions han de participar en el disseny, la governança i l’aplicació de la política industrial europea, i no limitar-se a executar decisions preses des de Brussel·les.
Els quatre territoris també reclamen reforçar la capacitat industrial europea en sectors estratègics i reduir dependències en tecnologies i components crítics. En concret, assenyalen els semiconductors, els sistemes energètics, les bateries i les tecnologies digitals-industrials com a àmbits clau per al futur industrial europeu.
La declaració també demana que les futures àrees d’acceleració industrial prioritzin territoris amb una base industrial consolidada que necessitin descarbonitzar-se per continuar sent competitius. A més, reclama simplificar l’accés als fons europeus, evitar duplicitats administratives i reduir càrregues reguladores que puguin dificultar la capacitat de les pimes per innovar, créixer i competir.
Pannekoucke, nou president
El president d’Alvèrnia-Roine-Alps, Fabrice Pannekoucke, ha assumit la presidència dels Quatre Motors amb la voluntat de donar continuïtat a la feina feta per Catalunya. Ha situat com a prioritat “reforçar la sobirania econòmica i industrial dels territoris” i ha avançat que la seva presidència treballarà en àmbits com la relocalització industrial, l’hidrogen, l’agricultura, el turisme sostenible, la formació i la influència conjunta a Brussel·les.
Pannekoucke ha defensat que els quatre territoris han d’actuar amb una “veu única” davant les institucions europees, especialment en el debat sobre el futur marc financer pluriennal 2028-2034. Ha defensat que l’aliança ha de presentar-se a Brussel·les com un bloc capaç d’influir en les decisions sobre fons estructurals, competitivitat i política industrial.
Durant l’acte també han intervingut el secretari d’Estat de Baden-Württemberg, Florian Haßler, i el sotssecretari a la Presidència per a les Relacions Internacionals i Europees de Llombardia, Raffaele Cattaneo. Tots dos han reivindicat el paper de les regions industrials en la competitivitat europea i han agraït la feina de la presidència catalana.