Què passa amb l'execució pressupostària?

L'execució pressupostària continua sent un llast per les relacions entre Catalunya i Espanya. Una cosa és el que el govern espanyol diu que invertirà a Catalunya i una altra és el que finalment hi acaba arribant. Les dades avançades fa uns dies pel 3Cat i la SER ho posaven en evidència: durant el primer semestre del 2024 es va executar només el 20% del que estava previst als pressupostos. Això implica que Catalunya està a la cua en l'execució pressupostària de tot l'Estat, molt per sota de comunitats com la de Madrid, que supera el 50%, i 14 punts per sota de la mitjana estatal. Les dades ja no estan a la web del Ministeri d'Hisenda. Però, com es justifica aquesta manca d'execució? Doncs fonts del Ministeri demanen esperar al total d'execució pressupostària del 2024. El motiu és que, asseguren, les obres més importants i de més inversió del pressupost es van donar al segon semestre de l'any. Haurem d'esperar, però en tot cas continua sent un dels grans reptes per al govern espanyol i per al català.