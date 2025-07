«Tornarà el cop a Catalunya i ens robaran els diners»: Ayuso arenga el PP

Isabel Díaz Ayuso ha assegurat aquest diumenge que "tornarà el cop a Catalunya . Ho ha dit en el transcurs del discurs fet aquest diumenge en el tram final del 21 congrés del PP celebrat precisament en el seu feu, Madrid. La intervenció d’Ayuso s’ha produït just abans de la de Feijóo, amb la qual conclourà el conclave dels conservadors. La líder madrilenya ha escenificat lleialtat amb Alberto Núñez Feijóo: "El partit és teu, estarem al teu costat en tot moment".

La líder madrilenya ha incidit en el perill que, segons ella, representen els aliats sobiranistes de Sánchez: "Han escrit les lleis els mateixos delinqüents i aviat tindran un nou finançament per robar-nos els diners. Això és el que intentaran fer i, quan torni el cop, com ho aturarem si ja s'hauran quedat tot el finançament? Se'ls ha de tallar l'aixeta ja", ha exclamat, perquè "l'enemic està disposat a tot". Ha comparat la situació a Espanya com la de l'Alemanya comunista i ha cridat a "enderrocar aquest Mur de Berlín".

Ayuso ha definit Madrid com a "antídot del comunisme i del socialisme desorellat". "No podem permetre que s'acabi normalitzant el crim", ha clamat, tot dient que "totes les institucions de l'Estat estan rosegades perquè Pedro Sánchez pugui estar a la Moncloa". Ha acusat de "cinsime" els socis de Sánchez, atacabnt Yolanda Díaz: "Com trencarà Sumar amb Sánchez si tenen cinc ministeris, amb els seus cotxes oficials, i mai a la vida han viscut tan bé".

Ha elogiat Madrid com un lloc que "fuig de les identitats, els regionalismes i els nacionalismes. Per què ser només d'un lloc?". Ha recordat que des del lloc on té lloc el congrés, el recinte firal Ifema, va ser un hospital durant la covid Ii "va salvar 4.000 vides". ha dit amb humor que recull una de les fires internacdionals de fruita més reconegudes: "Ens agrada la fruita".

La presidenta de la Comunitat de Madrid ha agafat un perfil de sostre baix durant el congrés. Ayuso tan sols es va permetre escenificar que li agrada molt la fruita quan, en el primer dia del congrés i envoltada de premsa, va degustar uns maduixots d’Aranjuez a la taula parada pel PP madrileny. La líder conservadora ha estat bona part del congrés al costat de Feijóo i ha mostrat cordialitat amb el líder en uns moments en què la consigna al partit és preservar la màxima cohesió interna.

Des de Génova s’ha anat amb cura per no importunar la líder madrilenya, que continua sent molt popular entre les bases del partit i manté un control ferri sobre l’organització del PP madrileny. Feijóo va situar un home de l’estricta confiança d’Ayuso, Alfonso Serrano, secretari general del partit a Madrid, al capdavant del comitè preparatori del congrés.

Si la litúrgia dels congressos diu moltes coses -i així és-, ha quedat clar que el PP dona a Ayuso el protagonisme que li pertoca en l'actual correlació de forces interna. Aquest matí, han entrat en primer lloc al plenari els expresidents José María Aznar i Mariano Rajoy, junt amb José Manuel Moreno Bonilla i la resta de presidents autonòmics. Ha estat després que ho han fet Feijóo i Ayuso, que, a més, és l'amfitriona.