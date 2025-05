Turull defensa les restriccions en l'empadronament perquè «un acte il·legal no es pot convertir en un premi»

El secretari general de Junts, Jordi Turull, ha defensat que s'apliquin restriccions en l'empadronament perquè "no pot ser el premi" d'aquelles persones que "produeixen un acte il·legal". "Hem de ser molt rigorosos perquè si no les màfies es fan amos de la situació", ha dit. I ha posat d'exemple municipis com Sant Vicenç de Castellet, al Bages, on l'Ajuntament ja ha aplicat mesures per detectar fraus en l'empadronament.

Per Turull, el país ha d'abordar "el repte demogràfic" amb mesures clares i per garantir que "ningú quedi sense protecció". I s'ha de fer, diu, "mullant-se i prescindint de les etiquetes que ens posaran". Turull ha defensat aquesta mesura durant la convenció municipalista que el seu partit ha celebrat a Vic.

Durant la seva intervenció, Turull ha rebutjat els discursos d'odi i ha recordat que "la nació catalana mai s'ha construït des de l'odi a ningú". "Ni el catalanisme ni l'independentisme mai han fet servir l'odi i la por per esdevenir majoritari", ha subratllat.