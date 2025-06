Turull diu que davant del cas Santos Cerdán, JxCat aprofitarà la «debilitat» del PSOE

El secretari general de Junts per Catalunya, Jordi Turull, ha assegurat aquest dissabte que el partit no defugirà "la presa de decisions ni cap responsabilitat" davant de la "sacsejada" política provocada pel cas de Santos Cerdán. "El nostre objectiu és Catalunya i aprofitar evidentment les debilitats de l'Estat espanyol. Les decisions que prendrem i haurem de prendre les farem prioritzant el país, pel bé del país, i no per quedar bé", ha argumentat.

En una intervenció al Consell Nacional del partit, Turull ha admès "sorpresa" davant dels "fets gravíssims" dels que s'acusa la fins ara mà dreta de Pedro Sánchez, i que era també el negociador del PSOE amb Junts. Turull ha dit que confia que es convoqui "ben aviat" una reunió per valorar el "nou escenari". Segons ha dit, Junts actuarà per "convertir els problemes en oportunitats, i les crisis en motius d'acceleració de canvis".