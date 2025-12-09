Turull no descarta que Junts se sumi a la proposició de llei de plurilingüsime d'ERC, Bildu i el PNB

Aquest dimarts 9 de desembre es debatrà al Congrés dels diputats una proposició de llei de plurilingüisme impulsada per ERC, EH Bildu, el PNB, el BNG, Compromís i Més per Mallorca. L'objectiu de la iniciativa és blindar l'ús del català, el gallec i l'èuscar en l'àmbit judicial, a l'administració pública i a l'educació. Malgrat que fins ara Junts no hi ha mostrat el seu suport, el secretari general del partit ha dit al programa dels Matins de 3Cat que no descarten sumar-se. Sobre "les iniciatives que presenten altres grups": "Tot el que sigui pel foment de la llengua catalana, ho mirarem i votarem en conseqüència, no serem un problema, tot el contrari", ha assenyalat Jordi Turull. També està pendent saber si el PSOE finalment s'hi adherirà, que tenia dubtes en els aspectes relacionats amb el poder judicial.\r\n