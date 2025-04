Turull urgeix Illa a deixar de «donar perdigonades» en favor de «l'estabilitat del país»

El secretari general de Junts, Jordi Turull, ha urgit aquest divendres el president de la Generalitat, Salvador Illa, a presentar pressupostos i deixar de "donar perdigonades" si vol donar "tranquil·litat i estabilitat al país". Turull ha assegurat que en un context de lluita contra els aranzels, el pressupost és l'eina que dona més "solidesa" per tal d'impulsar polítiques econòmiques de suport al teixit empresarial que té dificultats per exportar.

Així ho ha dit en un acte que el partit ha celebrat a Vallirana (Baix Llobregat) per homenatjar la trajectòria política de l'exconseller, exdiputat i exsenador Josep Lluís Cleries, i que ha reunit també el president del Parlament, Josep Rull, i els expresidents de la Generalitat Artur Mas i Jordi Pujol.

Els líders de l'antiga Convergència i de Junts han coincidit a lloar la generositat, l’humanisme i la bondat de Cleries al llarg de la seva vida professional i política. "Ets un home bo", ha manifestat l'expresident Pujol. També Mas i Rull han destacat la seva capacitat per teixir ponts. "En un moment polític de la cursa dels retrets i les baralles, val la pena destacar el seu llegat", ha afegit Turull. "Quan fas el que pots fer no necessites cap reconeixement", li ha respost el mateix Cleries, sensiblement emocionat per l'escalf del seu poble.