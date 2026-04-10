10 de abril de 2026

Política

Un col·lectiu d'ERC recollirà firmes per intentar fer una votació interna sobre el suport a Illa

  La presentació del tràmit per fer la consulta interna a ERC -

Publicat el 10 d’abril de 2026 a les 16:08

El Col·lectiu 1 d'Octubre ha demanat formalment aquest divendres la convocatòria d'un referèndum intern a ERC perquè la militància es pronunciï sobre la continuïtat del suport al Govern del president de la Generalitat, Salvador Illa. La iniciativa parteix de la idea que "no s'ha complert" l'acord d'investidura de 2024, segons un comunicat. Per això, es reclama activar els mecanismes de participació per procedir a la recollida dels avals necessaris. La pregunta vinculant planteja a la militància si està d'acord amb "retirar la confiança" a Illa, després d'incomplir compromisos d'investidura com els de sobirania fiscal, promoció i protecció del català i la Convenció Nacional per a la resolució del conflicte polític.

Et pot interessar