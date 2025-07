Urtasun diu que no esperaran al PSOE per liderar la regeneració necessària i que «la corrupció zero existeix»

Ernest Urtasun ha carregat durament contra el PSOE i la seva gestió dels escàndols de corrupció, que considera inacceptable en el context actual. Durant el primer congrés de Barcelona en Comú celebrat a les Cotxeres de Sants, ha replicat a les veus socialistes que asseguren que "la corrupció zero no existeix", afirmant que "sí que és possible" i que l’exemple és BComú.

"Ha governat més d’una dècada la ciutat sense cap cas de corrupció", ha dit el líder de Sumar. En aquest sentit, ha subratllat que aquest historial s’ha aconseguit tot i la pressió dels grans poders econòmics davant les transformacions socials que el moviment ha impulsat. "Estem orgullosos d’haver rebut querelles en lloc de suborns per fer avenços socials a la nostra ciutat", ha afegit.

En aquesta línia, ha enviat un missatge directe a la ciutadania, especialment a aquells preocupats per l’augment dels casos de corrupció. Ha defensat que la resposta no pot ser cedir el govern a "la Gürtel i l’extrema dreta", en referència al PP i Vox, però ha afegit que "resistir no és suficient". Així, ha criticat el PSOE per mantenir una actitud de "paràlisi" i ha avisat que Sumar "no esperarà" per tirar endavant una agenda de regeneració democràtica: "Ho farem amb tota la nostra força des del govern, el Congrés i tots els espais institucionals".

Collboni, "desorientat"

Urtasun també ha dedicat una part del seu discurs a criticar l’actual executiu municipal liderat pel PSC, al qual ha qualificat de "desorientat". Segons el ministre, el govern de Jaume Collboni viu "de rèdits" de polítiques impulsades per Barcelona en Comú, com ara la promoció d’habitatge públic o la creació d’espais verds.

Ha posat com a exemple de desconnexió amb la realitat l’intent de revertir la reserva del 30% d’habitatge protegit: "Si un no entén que l’habitatge és la principal preocupació de la ciutat, està completament desorientat", ha valorat.

Urtasun també ha carregat contra l’aposta per portar la Fórmula 1 al centre de Barcelona, una iniciativa que ha comparat amb polítiques del Madrid del PP i que, segons ell, no respon als reptes ecològics del segle XXI. "Va ser simbòlicament dolorós veure aquells cotxes pels carrers", ha lamentat. I ha assenyalat que el futur de les ciutats passa per l'ecologia i la "transformació verda" que va liderar Ada Colau.

No a l'ampliació de l'aeroport

Així mateix, en clau ambiental, ha reiterat el seu rebuig a l’ampliació de l’aeroport del Prat, que considera un projecte "desmesurat" i incompatible amb la capacitat de Barcelona. Ha assegurat que, des del govern de l’Estat, s’oposaran frontalment a qualsevol proposta d’AENA que passi pel Consell de Ministres: "No ho tolerarem", ha remarcat.

Eleccions primàries per recuperar l'alcaldia

La jornada d’aquest diumenge del congrés dels comuns ha servit per tornar a reivindicar un “front ampli” d'esquerres de cara a les eleccions municipals del 2027. El portaveu del partit, Max Canher, ha anunciat que "en els mesos vinents celebraran eleccions primàries per elegir el tàndem que encapçalarà la llista per a recuperar la ciutat de Barcelona".

A més, altres pesos pesants del partit també han dit la seva. Janet Sanz, ha defensat la idea de crear un front comú i ha deixat clar que BComú és "l’esquerra que no desnona i que farà tot el possible per no deixar al carrer als veïns de Vallcarca". Sanz també ha aprofitat la seva intervenció per llançar un missatge als treballadors municipals després que una empleada del servei de neteja de la ciutat perdés la vida la setmana passada en plena onada de calor. Paral·lelament, el diputat i membre de la mesa del Congrés, Gerardo Pisarello, ha considerat que als comuns se’ls gira feina perquè el PSOE "ha ferit la confiança de milers de treballadors que estan devastats”.