Vidal-Quadras diu que els indicis que situen al règim iranià darrere del seu atemptat són «cada cop més clars»

L'exdirigent del PP i fundador de Vox, Alejo Vidal-Quadras, ha assegurat aquest dimarts que els indicis que situen al règim iranià com el responsable de l'atemptat que va patir fa un any són "cada cop més clars". Segons ha exposat a la premsa després de declarar davant l'Audiència Nacional, el presumpte sicari que el va intentar assassinar va ser detingut a Holanda quan volia intentar matar a un dissident iranià que viu allà. "Un altre opositor al règim", ha concretat. D'altra banda, ha detallat que l'atac li va deixar seqüeles, tant físiques com psicològiques, ja que continua tractant-se pel "xoc post-traumàtic" que pateix.